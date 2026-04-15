新國民病脂肪肝 治療與減重並行

脂肪肝已不再只是健檢報告上的「異常數字」，而是影響國人健康的重要慢性疾病。最新資料顯示，全台脂肪肝患者已逼近700萬人，盛行率達33.3%，等於每3位成人就有1人罹患代謝性脂肪肝（MASLD），更已取代B型與C型肝炎，成為最常見的肝臟疾病。

羅東聖母醫院肝膽腸胃科暨肥胖症專科醫師王威迪指出，脂肪肝並非單一器官問題，而是與肥胖、三高（糖尿病、高血壓、高血脂）及心血管疾病高度相關的代謝性疾病，主要與胰島素阻抗與內臟脂肪堆積有關。內臟脂肪會引發全身慢性發炎，增加多種慢性病風險，因此國際醫界近年已重新定位脂肪肝，認為其與「心腎代謝症候群（CKM）」密切相關，也是心血管重症與肝癌的重要危險因子。

在長工時、西化飲食與高壓生活型態下，脂肪肝早已成為全民問題。王威迪指出，約8成肥胖患者合併脂肪肝，但也有外表不胖、身體質量指數（BMI）正常，卻偏好含糖飲料與精緻澱粉、久坐少動的「泡芙人」，同樣存在內臟脂肪偏高與代謝疾病風險。

共同生活習慣 罹病「家庭化」

研究顯示，若代謝性脂肪肝未妥善控制，部分患者會惡化為代謝性脂肪性肝炎（MASH），增加肝臟纖維化、肝硬化與肝癌風險。

調查指出，即便已確診脂肪肝，仍有近4成民眾僅使用保健食品、未接受完整評估，使疾病長期處於「治療空窗期」。臨床上也常見脂肪肝出現「家庭化」現象，反映共同生活習慣會同步累積代謝風險。研究更指出，高達7成脂肪性肝炎患者最終死於心血管疾病，而非肝臟本身問題。

過去脂肪肝炎缺乏有效的藥物選項，多半只能仰賴飲食控制與運動調整，但效果往往受限，也讓醫師與患者長期陷入「觀察、等待」的困境。

由於脂肪肝與肥胖高度相關，治療上多半需與減重同步進行，研究顯示，體重減少約5%可以改善脂肪肝，減少10-15%即可改善脂肪肝炎；但是若合併糖尿病或心血管等慢性病，減重難度隨之提高，加上生活習慣調整不易長期維持，往往讓患者在「不痛、卻難以堅持」的狀態下，任由疾病持續惡化。

羅東聖母醫院肝膽腸胃科暨肥胖症專科醫師王威迪。圖／王威迪提供

今年核准新藥 開啟新的可能

2026年台灣正式核准一款GLP-1類藥物，可用於治療代謝功能異常相關脂肪性肝炎（MASH），為治療開啟新的可能。

王威迪指出，該藥物不只幫助減重，還有減少內臟脂肪以及抗發炎的效果。研究進一步顯示，部分脂肪肝炎患者在體重尚未明顯下降前，其心血管指標與脂肪肝即已改善，顯示藥物對改善脂肪肝炎具有直接與獨立的作用機轉。

王威迪指出，中壯年的脂肪肝治療策略與年輕人不同，需要3到6個月的穩定治療，讓身體「記住」修正之後的飲食與生活型態，降低停藥後復胖風險。

王威迪提醒，脂肪肝並非只靠「少吃多動」即可改善，多數人難以長期堅持，因此臨床上常採取飲食控制搭配藥物治療，並建議選擇如「超慢跑」等不受時間與地點限制、貼近中壯年生活型態的低門檻運動，更有助於長期落實。