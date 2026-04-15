四物湯補過頭釀禍 子宮肌瘤暴長4倍

中藥材可用於食補，但用錯地方、用錯劑量，也可能害人。開業中醫師吳明珠表示，門診一名女性病患子宮肌瘤迅速增大，八個月內從二公分變為八公分，原因竟為病患母親每月燉補四物湯，幫女兒紓解經痛，不料卻讓肌瘤異常成長。

「自行進補，卻補過頭，適得其反的個案比比皆是。」吳明珠說，四物湯看似溫和，但腫瘤病人不宜亂補，否則「身體補到了，腫瘤也補到了」。

一名孕婦於懷孕初期身體疲憊，走路有氣無力，婆婆貼心購買一整根昂貴人蔘，燉補成湯，不料孕婦喝下後，蕁麻疹大爆發，苦不堪言；另有患者認為黃耆藥性溫和，擅自進補，但其本身罹患類風濕疾病，才吃一點便口乾舌燥，皮膚出疹。

許多民眾以為中藥溫和，怎麼吃都很安全，但吳明珠強調，此是一大迷思，藥食同源藥材，但過度攝食仍有風險，輕則誘發過敏體質，嚴重時甚至導致腫瘤增大，衛福部列出食用時需注意安全的藥材，並訂出每日攝食量限制，可減少補過頭等問題，大幅提升中草藥用藥安全。