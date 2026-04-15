聽新聞
0:00 / 0:00

四物湯補過頭釀禍 子宮肌瘤暴長4倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

中藥材可用於食補，但用錯地方、用錯劑量，也可能害人。開業中醫師吳明珠表示，門診一名女性病患子宮肌瘤迅速增大，八個月內從二公分變為八公分，原因竟為病患母親每月燉補四物湯，幫女兒紓解經痛，不料卻讓肌瘤異常成長。

「自行進補，卻補過頭，適得其反的個案比比皆是。」吳明珠說，四物湯看似溫和，但腫瘤病人不宜亂補，否則「身體補到了，腫瘤也補到了」。

一名孕婦於懷孕初期身體疲憊，走路有氣無力，婆婆貼心購買一整根昂貴人蔘，燉補成湯，不料孕婦喝下後，蕁麻疹大爆發，苦不堪言；另有患者認為黃耆藥性溫和，擅自進補，但其本身罹患類風濕疾病，才吃一點便口乾舌燥，皮膚出疹。

許多民眾以為中藥溫和，怎麼吃都很安全，但吳明珠強調，此是一大迷思，藥食同源藥材，但過度攝食仍有風險，輕則誘發過敏體質，嚴重時甚至導致腫瘤增大，衛福部列出食用時需注意安全的藥材，並訂出每日攝食量限制，可減少補過頭等問題，大幅提升中草藥用藥安全。

子宮肌瘤 母親 中藥 經痛

延伸閱讀

精準醫療延後化療 乳癌4期病患職涯治療兩兼顧

食品加當歸、黃耆等73項藥材 衛福部修法超量視為藥品

2026癌症論壇／當癌症變成慢性病 專家授對策：精準用藥、營養介入等

減重需求高 「瘦瘦針」大賣近20億元

相關新聞

兒托法三讀…虐兒最高重罰60萬 公布姓名

立法院昨三讀通過「兒童托育服務法」，條文明定，若托育相關人員有身心虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處六十萬元罰鍰；至於「監管雲」確定至少保存卅日，應上傳至主管機關建置系統儲存並保密。民進黨立委認為，這是落實正義的開始。藍白立委說，要用最高強度的罰則與公開制度，讓對孩子伸出魔掌的人付出代價。

74歲以下換駕照 免測認知挨批只做半套

高齡駕駛事故引發社會關注，交通部將換照年齡從七十五歲下修至七十歲，今年五月上路，影響一一○萬名長者。新北市道安會報昨聚焦新制換照年齡下修，卻未要求認知功能測驗，不符社會期待，民代批政府「做半套」。

憂換駕照視力檢查沒過 白內障手術患者增

交通部公路局預估今年有一二八萬名長者須換照，多數人最擔心視力檢查卡關。眼科醫師指出，最常求助的就是白內障問題，高齡換照新制年齡下修後，想做人工水晶體置換手術的七十歲以上患者明顯增加，但半數不符健保給付規定，造成醫師不少困擾。

兒托法三讀通過 教保界：恐破壞親師關係

立法院三讀通過「兒童托育服務法」，強制要求托嬰中心監視影像上傳雲端，不過教保團體憂心，認為托嬰中心兒童更換尿片時需卸去下半身衣物，甚至全裸，若影片不慎外流，恐危及兒少隱私權，且監視影像常導致教保人員特定動作遭到誤會，衍生濫訴疑慮。

30歲女子小腿水腫 中醫推薦二道食療

一名30歲女性，經常久坐，沒有運動習慣，長期出現腳腫，尤其經期前小腿腫得更嚴重，經過中醫師診斷為經前水腫，屬於經前症候群的一種。中醫師陳欣如提醒，女性平時應該要注意月經是否平順，生活習慣保持吃好、睡好、心情好以及動態生活，飲水充足，飲食均衡，避免喝含糖的飲料，更要避免久坐、久站，以遠離經前症候群的威脅。

新國民病脂肪肝 治療與減重並行

脂肪肝已不再只是健檢報告上的「異常數字」，而是影響國人健康的重要慢性疾病。最新資料顯示，全台脂肪肝患者已逼近700萬人，盛行率達33.3%，等於每3位成人就有1人罹患代謝性脂肪肝（MASLD），更已取代B型與C型肝炎，成為最常見的肝臟疾病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。