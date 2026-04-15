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中醫全聯會：贊成中藥材明訂日常用量上限

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部預告中藥食品新制，嚴格納管七十三項「食用須注意安全性」中藥材，中醫師公會全聯會理事長蘇守毅表示，樂觀其成，這項新制有助釐清「食療」與「用藥」之間的界線，避免民眾誤食高濃度中藥材，危及健康。

「同一味藥劑量不同，效果完全不同，是中醫用藥的核心。」蘇守毅說，中藥材兼具「食」與「藥」等雙重屬性，關鍵差異在於劑量，以當歸為例，日常燉湯僅作為提味與溫補，濃度低、影響有限；但若用於處方藥中劑量提高，就具有補血或活血等明確療效。

蘇守毅指出，食品講求安全與日常攝取，不宜濃度過高，以龍眼乾為例，如果食用過多，可能導致口乾舌燥、腸胃不適。至於藥品，則須達到一定劑量，才能發揮療效。因此，透過制度畫分濃度與比例，有助於讓民眾在安全與療效之間取得平衡。

近年薑黃相當熱門，若過量攝取，因其性偏熱，可能加速血液循環，對部分體質或特殊族群（如癌症患者）來說，則潛藏風險。蘇守毅強調，中醫所謂的「藥即是毒」，指的就是過與不及都可能引發問題。

蘇守毅說，為了研擬相關規範，開會討論逾十年之久，其中牽涉藥廠、食品業者與中醫界多方角力，對於「能否宣稱療效」始終難以取得共識。此次版本被視為多方協商後的最大公約數，希望在保障產業發展的同時，更以民眾安全為優先。

經常購買藥膳包與養生茶的上班族陳小姐表示，過去市面上不少標榜「濃縮」、「加強版」等保健產品，難以判斷是否安全，新制上路後，若可讓產品分類更清楚，將有助於選擇。目前看來，日常飲食如燉湯、藥膳應不受影響，對生活衝擊有限，但對於膠囊、錠劑等中藥保健產品，將傾向「先問專業、再決定是否使用」。

此外，新制實施後，部分產品可能調整名稱或成分劑量，陳小姐擔心，這可能讓消費者更難理解其功效，「希望政府能同步加強標示與衛教，讓民眾知道到底是吃補，還是在吃藥。」

衛福部 中醫

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