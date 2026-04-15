用藥安全 保健品中藥含量逾5成 需納管

膠囊劑型的中藥保健食品外觀看似藥品，常讓人分不清，衛福部昨預告「得供食品原料使用之中藥材品項及其產品屬性認定基準」草案，強化管理，如以需注意安全性者等藥材（當歸、黃耆等七十三種中藥材）為主成分，且比率超過五成，即視為藥品，納入管理。

此外，人參飲為當下正夯的補氣飲品，該項草案嚴格規定保健食品名稱不得出現「人參飲、四物湯、川貝枇杷膏、十全大補湯」等三十八種傳統中醫著名方劑名詞，避免消費者混淆，以為藥品，為此不少相關產品必須改名，以免誤觸相關罰則。

衛福部中醫藥司司長蘇奕彰表示，近十年來，中醫藥司、食藥署在中藥用藥安全及「藥食同源」等議題上並未制訂統一標準，以致不少健康食品跟藥證名稱一模一樣，民眾不清楚吃的是保健食品，或是藥品，為兼顧民眾用藥安全及藥食同源的飲食文化，擬定這項草案。

中醫藥司科長謝采蓓指出，在參考中醫藥理論及台灣中藥典規範後，將一四八項可用於食品的中藥材，分成兩大類，第一類為具傳統食用文化的中藥材，共七十五項，例如百合、荷葉、銀耳、山藥等。

第二類則為食用時須特別注意安全性中藥材，包括當歸、黃耆、馬齒莧、赤小豆等七十三項，擬定每人日食用限量。如使用這些中藥材作為保健食品，其中藥材總量占比百分之五十以上或第二類中藥材任一品項含量（中藥材萃取物須回推），每日食用量超過台灣中藥典所載該品項最低用量五成，就列為藥品管理。

謝采蓓強調，被視為藥品管理的中藥相關產品，需要符合「藥事法」規定，若業者未經許可製造，恐涉及偽藥，罰則相當重。

至於常見的中藥茶包、中藥調理包，則不受新制影響，謝采蓓指出，「食品型態」中藥材，如糖果、餅乾、蜜漬品、果凍、烘焙食品、甜味料或調味醬，或為滷包、燉包、藥膳調理包或其他以食材為主體的，且外包裝註明食材燉煮方式的藥膳食品，或經粗碎後以棉紙袋或不織布袋包裝製成茶包型態藥材，即俗稱「調理包」，則不會以藥品管理，因這類產品外觀明顯非藥品，民眾不易誤認具有療效。

新制上路後，人參飲、四物湯、十全大補湯、龜鹿二仙、川貝枇杷膏等中醫藥固有典籍收載三十八種重要方劑名詞，不得出現在保健食品名稱中，以免讓民眾產生混淆，以為是具療效的藥品。