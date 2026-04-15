聽新聞
0:00 / 0:00

用藥安全 保健品中藥含量逾5成 需納管

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部預告中藥食品新制，廠商如以當歸、黃耆等七十三種需注意安全性藥材做為保健食品主要成分，且比率超過五成，需納入藥品管理，至於相關藥膳補品則不受影響。記者蘇健忠／攝影
衛福部預告中藥食品新制，廠商如以當歸、黃耆等七十三種需注意安全性藥材做為保健食品主要成分，且比率超過五成，需納入藥品管理，至於相關藥膳補品則不受影響。記者蘇健忠／攝影

膠囊劑型的中藥保健食品外觀看似藥品，常讓人分不清，衛福部昨預告「得供食品原料使用之中藥材品項及其產品屬性認定基準」草案，強化管理，如以需注意安全性者等藥材（當歸、黃耆等七十三種中藥材）為主成分，且比率超過五成，即視為藥品，納入管理。

此外，人參飲為當下正夯的補氣飲品，該項草案嚴格規定保健食品名稱不得出現「人參飲、四物湯、川貝枇杷膏、十全大補湯」等三十八種傳統中醫著名方劑名詞，避免消費者混淆，以為藥品，為此不少相關產品必須改名，以免誤觸相關罰則。

衛福部中醫藥司司長蘇奕彰表示，近十年來，中醫藥司、食藥署在中藥用藥安全及「藥食同源」等議題上並未制訂統一標準，以致不少健康食品跟藥證名稱一模一樣，民眾不清楚吃的是保健食品，或是藥品，為兼顧民眾用藥安全及藥食同源的飲食文化，擬定這項草案。

中醫藥司科長謝采蓓指出，在參考中醫藥理論及台灣中藥典規範後，將一四八項可用於食品的中藥材，分成兩大類，第一類為具傳統食用文化的中藥材，共七十五項，例如百合、荷葉、銀耳、山藥等。

第二類則為食用時須特別注意安全性中藥材，包括當歸、黃耆、馬齒莧、赤小豆等七十三項，擬定每人日食用限量。如使用這些中藥材作為保健食品，其中藥材總量占比百分之五十以上或第二類中藥材任一品項含量（中藥材萃取物須回推），每日食用量超過台灣中藥典所載該品項最低用量五成，就列為藥品管理。

謝采蓓強調，被視為藥品管理的中藥相關產品，需要符合「藥事法」規定，若業者未經許可製造，恐涉及偽藥，罰則相當重。

至於常見的中藥茶包、中藥調理包，則不受新制影響，謝采蓓指出，「食品型態」中藥材，如糖果、餅乾、蜜漬品、果凍、烘焙食品、甜味料或調味醬，或為滷包、燉包、藥膳調理包或其他以食材為主體的，且外包裝註明食材燉煮方式的藥膳食品，或經粗碎後以棉紙袋或不織布袋包裝製成茶包型態藥材，即俗稱「調理包」，則不會以藥品管理，因這類產品外觀明顯非藥品，民眾不易誤認具有療效。

新制上路後，人參飲、四物湯、十全大補湯、龜鹿二仙、川貝枇杷膏等中醫藥固有典籍收載三十八種重要方劑名詞，不得出現在保健食品名稱中，以免讓民眾產生混淆，以為是具療效的藥品。

食藥署 保健食品 中醫

延伸閱讀

食品加當歸、黃耆等73項藥材 衛福部修法超量視為藥品

藥師贊成動物用藥改公告制 籲提供獎勵方案

寵物用藥新制暫緩 藥師指絕非與獸醫搶飯碗、衛福部要求確保流向清楚

糖、納、脂肪超標就「紅標」 食品標示「紅黃綠」新制最快下半年上路

相關新聞

兒托法三讀…虐兒最高重罰60萬 公布姓名

立法院昨三讀通過「兒童托育服務法」，條文明定，若托育相關人員有身心虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處六十萬元罰鍰；至於「監管雲」確定至少保存卅日，應上傳至主管機關建置系統儲存並保密。民進黨立委認為，這是落實正義的開始。藍白立委說，要用最高強度的罰則與公開制度，讓對孩子伸出魔掌的人付出代價。

74歲以下換駕照 免測認知挨批只做半套

高齡駕駛事故引發社會關注，交通部將換照年齡從七十五歲下修至七十歲，今年五月上路，影響一一○萬名長者。新北市道安會報昨聚焦新制換照年齡下修，卻未要求認知功能測驗，不符社會期待，民代批政府「做半套」。

憂換駕照視力檢查沒過 白內障手術患者增

交通部公路局預估今年有一二八萬名長者須換照，多數人最擔心視力檢查卡關。眼科醫師指出，最常求助的就是白內障問題，高齡換照新制年齡下修後，想做人工水晶體置換手術的七十歲以上患者明顯增加，但半數不符健保給付規定，造成醫師不少困擾。

兒托法三讀通過 教保界：恐破壞親師關係

立法院三讀通過「兒童托育服務法」，強制要求托嬰中心監視影像上傳雲端，不過教保團體憂心，認為托嬰中心兒童更換尿片時需卸去下半身衣物，甚至全裸，若影片不慎外流，恐危及兒少隱私權，且監視影像常導致教保人員特定動作遭到誤會，衍生濫訴疑慮。

30歲女子小腿水腫 中醫推薦二道食療

一名30歲女性，經常久坐，沒有運動習慣，長期出現腳腫，尤其經期前小腿腫得更嚴重，經過中醫師診斷為經前水腫，屬於經前症候群的一種。中醫師陳欣如提醒，女性平時應該要注意月經是否平順，生活習慣保持吃好、睡好、心情好以及動態生活，飲水充足，飲食均衡，避免喝含糖的飲料，更要避免久坐、久站，以遠離經前症候群的威脅。

新國民病脂肪肝 治療與減重並行

脂肪肝已不再只是健檢報告上的「異常數字」，而是影響國人健康的重要慢性疾病。最新資料顯示，全台脂肪肝患者已逼近700萬人，盛行率達33.3%，等於每3位成人就有1人罹患代謝性脂肪肝（MASLD），更已取代B型與C型肝炎，成為最常見的肝臟疾病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。