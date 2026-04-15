兒童益生菌 2成含微量塑化劑

消基會昨公布市售十五件兒童益生菌檢測，其中有三件被驗出微量塑化劑。消基會表示，雖然塑化劑含量沒有超過政府規範，仍建議消費者選擇成分單純的益生菌補充品，也呼籲政府建立常態化商品追蹤、適時修正監測指標。

消基會指出，益生菌被許多家長視為孩童成長過程中不可或缺的「健康防護網」，但兒童若長期微量攝取鄰苯二甲酸酯類塑化劑，可能導致性早熟、過敏反應加劇，甚至延緩認知發展。

消基會針對市售「兒童益生菌」進行塑化劑檢驗。消基會副董事長陳汝吟表示，十五件抽檢樣品全部合格，但有三件檢出微量DEHP(鄰苯二甲酸二—乙基己基酯)，不過皆低於「降低食品中塑化劑含量之企業指引」所訂之益生菌粉末監測指標值，難以全面排除製程與包材風險。

消基會建議，主管機關應持續擴大針對「兒童食品」與「高消費頻率保健品」的抽驗頻率，另也呼籲政府參考歐盟等國際規定，適時修正「降低食品中塑化劑含量之企業指引」。

消基會檢驗長凌永健建議消費者，選擇益生菌「成分愈單純愈好」，避開添加糖分、人工色素、化學香料或防腐劑，挑選業者自行送第三方檢驗，主動公開有效期限內的檢驗資訊的商品。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，將持續針對市售食品進行監測，另也將參酌國際相關規範及國內外相關背景值調查，滾動修正相關指引。