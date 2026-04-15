聽新聞
0:00 / 0:00

兒少權法15年未修法 民團批行政怠惰

聯合報／ 記者葉冠妤林琮恩／台北報導
兒少權法多年未修，台灣少年權益與福利促進聯盟等多個民團昨天到行政院陳情，呼籲應盡速修法，以回應當前兒少面臨的新興議題困境。記者潘俊宏／攝影
兒少權法多年未修，台灣少年權益與福利促進聯盟等多個民團昨天到行政院陳情，呼籲應盡速修法，以回應當前兒少面臨的新興議題困境。記者潘俊宏／攝影

科技與數位快速發展下，兒少面臨的處境愈來愈複雜，但「兒童及少年福利與權益保障法」迄今逾十五年未修法，使得兒少權益保障出現落差。台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣兒童權益聯盟與台北市社會福利聯盟等四十個多民間團體連署，昨天也到行政院前抗議行政怠惰，呼籲盡速提出院版的兒少權法修正草案。

台少盟秘書長張祐嘉指出，去年一月，衛福部於立院公聽會曾就兒少權法修法提出明確規畫，並強調將以「兒童權利公約」為核心進行盤點與制度重整，當時揭示的新版兒少權法草案涵蓋收出養制度調整、全面納入暴力樣態、兒少保護與脆弱家庭服務整合、安置制度重建、兒少偏差行為的預防與輔導體系建立等，然而遲至今日仍未看見行政院提出修法草案。

張祐嘉表示，呼籲行政機關盡速提出整合性修法版本，過程也應納入兒少與第一線實務工作者意見，貼近現場需求。

兒權盟秘書長林慧華說，兒少身心健康問題日益嚴重，反映在自殺跟自傷數據上，現行兒少法上卻僅有第七條有相關規定，其他則散落在各章節中，其他像是暴力傷害、事故傷害等，也僅有少數條文有相關規定，如何執行、誰來執行，都沒有更明確的標準及內容。

無論是兒少或第一線工作人員，都無法繼續等待一部一直在研議中的法律。

安置盟理事長徐瑜舉例，十五年前的兒少看的是巧連智，現在看的是抖音跟小紅書，台灣的社會環境、數位環境已經完全不同，像是安置盟有許多兒少面臨的特殊教育、特殊處境議題，也跟十五年前不一樣。

徐瑜表示，一套法規應該是要隨著時代、兒少的需求來修訂，而不是隨著悲劇發生，才來回頭追趕。

對此，衛福部社家署副署長張美美指出，衛福部已完成「兒少權法」修法草案內容，並送至行政院審議，若確認相關條文無疑義，便會進行預告程序，草案預告期間將舉辦公聽會，廣納各界意見。

行政院 衛福部 修法 兒少權法

延伸閱讀

兒托法三讀！保母違規記點最重廢照、監視影像強制雲端保存30日

剴剴案催生兒托法三讀 虐兒最高罰60萬元

民團為兒少權益請命 促儘速修《兒少權法》

兒少權法15年未修！民團：難因應新型態網路霸凌、個資外洩

相關新聞

兒托法三讀…虐兒最高重罰60萬 公布姓名

立法院昨三讀通過「兒童托育服務法」，條文明定，若托育相關人員有身心虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處六十萬元罰鍰；至於「監管雲」確定至少保存卅日，應上傳至主管機關建置系統儲存並保密。民進黨立委認為，這是落實正義的開始。藍白立委說，要用最高強度的罰則與公開制度，讓對孩子伸出魔掌的人付出代價。

74歲以下換駕照 免測認知挨批只做半套

高齡駕駛事故引發社會關注，交通部將換照年齡從七十五歲下修至七十歲，今年五月上路，影響一一○萬名長者。新北市道安會報昨聚焦新制換照年齡下修，卻未要求認知功能測驗，不符社會期待，民代批政府「做半套」。

憂換駕照視力檢查沒過 白內障手術患者增

交通部公路局預估今年有一二八萬名長者須換照，多數人最擔心視力檢查卡關。眼科醫師指出，最常求助的就是白內障問題，高齡換照新制年齡下修後，想做人工水晶體置換手術的七十歲以上患者明顯增加，但半數不符健保給付規定，造成醫師不少困擾。

兒托法三讀通過 教保界：恐破壞親師關係

立法院三讀通過「兒童托育服務法」，強制要求托嬰中心監視影像上傳雲端，不過教保團體憂心，認為托嬰中心兒童更換尿片時需卸去下半身衣物，甚至全裸，若影片不慎外流，恐危及兒少隱私權，且監視影像常導致教保人員特定動作遭到誤會，衍生濫訴疑慮。

30歲女子小腿水腫 中醫推薦二道食療

一名30歲女性，經常久坐，沒有運動習慣，長期出現腳腫，尤其經期前小腿腫得更嚴重，經過中醫師診斷為經前水腫，屬於經前症候群的一種。中醫師陳欣如提醒，女性平時應該要注意月經是否平順，生活習慣保持吃好、睡好、心情好以及動態生活，飲水充足，飲食均衡，避免喝含糖的飲料，更要避免久坐、久站，以遠離經前症候群的威脅。

新國民病脂肪肝 治療與減重並行

脂肪肝已不再只是健檢報告上的「異常數字」，而是影響國人健康的重要慢性疾病。最新資料顯示，全台脂肪肝患者已逼近700萬人，盛行率達33.3%，等於每3位成人就有1人罹患代謝性脂肪肝（MASLD），更已取代B型與C型肝炎，成為最常見的肝臟疾病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。