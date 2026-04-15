兒少權法15年未修法 民團批行政怠惰

科技與數位快速發展下，兒少面臨的處境愈來愈複雜，但「兒童及少年福利與權益保障法」迄今逾十五年未修法，使得兒少權益保障出現落差。台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣兒童權益聯盟與台北市社會福利聯盟等四十個多民間團體連署，昨天也到行政院前抗議行政怠惰，呼籲盡速提出院版的兒少權法修正草案。

台少盟秘書長張祐嘉指出，去年一月，衛福部於立院公聽會曾就兒少權法修法提出明確規畫，並強調將以「兒童權利公約」為核心進行盤點與制度重整，當時揭示的新版兒少權法草案涵蓋收出養制度調整、全面納入暴力樣態、兒少保護與脆弱家庭服務整合、安置制度重建、兒少偏差行為的預防與輔導體系建立等，然而遲至今日仍未看見行政院提出修法草案。

張祐嘉表示，呼籲行政機關盡速提出整合性修法版本，過程也應納入兒少與第一線實務工作者意見，貼近現場需求。

兒權盟秘書長林慧華說，兒少身心健康問題日益嚴重，反映在自殺跟自傷數據上，現行兒少法上卻僅有第七條有相關規定，其他則散落在各章節中，其他像是暴力傷害、事故傷害等，也僅有少數條文有相關規定，如何執行、誰來執行，都沒有更明確的標準及內容。

無論是兒少或第一線工作人員，都無法繼續等待一部一直在研議中的法律。

安置盟理事長徐瑜舉例，十五年前的兒少看的是巧連智，現在看的是抖音跟小紅書，台灣的社會環境、數位環境已經完全不同，像是安置盟有許多兒少面臨的特殊教育、特殊處境議題，也跟十五年前不一樣。

徐瑜表示，一套法規應該是要隨著時代、兒少的需求來修訂，而不是隨著悲劇發生，才來回頭追趕。

對此，衛福部社家署副署長張美美指出，衛福部已完成「兒少權法」修法草案內容，並送至行政院審議，若確認相關條文無疑義，便會進行預告程序，草案預告期間將舉辦公聽會，廣納各界意見。