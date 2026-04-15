兒托專法通過 托盟：與外傭新制打架

「兒童托育服務法」將○至二歲幼兒托育管理，從現行「兒少權法」獨立為專法，並訂出參與托育機構決策等多項機制，保障托育人員權益。民團指出，雖樂見該法三讀，但即將上路的外籍幫傭聘僱政策，對新制可能帶來變數，影響整體托育品質，憂慮政策打架，讓育兒制度變得四不像。

托育及就業政策催生聯盟（托盟）指出，「兒童托育服務法」明定居家托育違規記點制，讓居家托育風險管控與退場機制更明確；新法增加幼兒生命安全緊急事件處理流程，流程標準化、定期演練，可讓托育人員面對急救事件時，降低傷害讓家長安心。

托盟肯定該法制定，可讓雙薪育兒家庭穩定就業、安心育兒，不過，放寬育有十二歲以下兒童家庭聘僱外傭政策，卻恐為新制帶來變數，削弱政府充實本國專業托育人力、改善勞動條件決心，甚至影響托育品質，呼籲政策須有一致性規畫，避免用意相反政策工具互相打架，「形成四不像的育兒制度。」

托盟強調，未來相關政策推動，仍應以擴充公共托育量能、落實管理機制、提升服務品質、穩定專業人」為核心目標，才能真正回應家庭育兒需求。

對此，衛福部次長呂建德表示，因應家庭結構與照顧需求的多元化發展，而將公共托育家園正式納入法制，並新增社區互助式、部落互助式及職場互助式等多元托育型態，以期提供家長更具彈性與可近性的選擇。