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兒托法三讀通過 教保界：恐破壞親師關係

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
被害家屬代表庭庭媽媽（右）及新北多位民代昨舉行記者會，呼籲朝野一起支持將監管雲納入兒托法。記者潘俊宏／攝影
被害家屬代表庭庭媽媽（右）及新北多位民代昨舉行記者會，呼籲朝野一起支持將監管雲納入兒托法。記者潘俊宏／攝影

立法院三讀通過「兒童托育服務法」，強制要求托嬰中心監視影像上傳雲端，不過教保團體憂心，認為托嬰中心兒童更換尿片時需卸去下半身衣物，甚至全裸，若影片不慎外流，恐危及兒少隱私權，且監視影像常導致教保人員特定動作遭到誤會，衍生濫訴疑慮。

中華民國兒童教保聯合總會總會長蔣叔融指出，各界希望導正親師關係，但兒托專法訂定形同將親師關係完全破壞，有可能因為監視影像內容，讓教保人員遭受家長誤會，例如部分動作被誤解為不當對待，就可能被提告，親師對立，恐導致部分教保人員心理壓力過大，甚至離開托育現場。

此外，人工智慧（ＡＩ）發展快速，托嬰中心影像上雲端，若不慎外流，恐導致影像遭移花接木，影響兒少隱私權。蔣叔融說，許多家長重視兒童隱私，學校張貼學生照片，都可能引發家長反彈。再者，○至二歲幼兒雖無表達能力，但成年後若看到這些影像被留存，恐引發爭議。

蔣叔融還提到，「兒托專法」中，並未規定由誰負責管理這些雲端監視影像，一旦出事，還不知找誰追究，且監視影像雲端保存，雖由各縣市管理，但招標是採「國際標」，嬰幼兒光著下半身影片，會流入誰手，令人擔憂。

教保團體認同涉兒虐者不可原諒，應該受到重罰，但本次監視影像管理「只針對托嬰中心人員，沒有保護全台孩子」，加上相關罰則嚴峻，影像未依規定上傳要罰三至卅萬元罰鍰，且設有「舉報」機制，讓許多教保人員相當憤怒，已有業者反映，新法有適法性疑慮，欲「按鈴申告」。

「親師關係應被導正，但新法完全破壞這層關係，讓親師關係淪為對簿公堂、找證據。」蔣叔融說，托育安全用「證據對峙」管理，對下一代教育並非好事，教保團體將關注影像調閱機制、教保人員遭誤會的處理機制等是否合理，近期將舉行記者會對「兒托專法」表達不滿。

托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣指出，監視影像上雲端保存，為本次立法中最敏感議題，其疑慮包括個資、安全性擔憂，建議政策上路後，應觀察其成效，設法讓家長、托育人員均能安心。此外，擬定相關調閱規則時，不能只納入家長意見，也應加上教保人員看法，否則將落得雙輸局面。

至於居家保母部分，李庭欣說，過去制度允許居家保母不斷累犯小錯，只要不出大錯，就不會被要求「退場」，實際托育品質卻只在及格邊緣，甚至長期「不及格」，導致家長將孩子送托給不斷違規保母而不自知，本次新法納入「違規記點制」，讓違規保母累積一定點數後無法再任職，可幫托育界「去蕪存菁」。

立法院 托嬰 托育 兒童托育服務法

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