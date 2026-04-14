高齡駕駛換照新制即將上路！醫憂白內障手術被核刪 採這方式說服病患

高齡駕駛換照新制，將於今年5月上路，未來年滿70歲長者須通過體檢，其未矯正雙眼裸視須達0.6以上，並完成安全教育課程，才可換發駕照。許多70歲以上長者患有白內障，雙眼視力未達體檢標準，雖然健保已取消給付人工水晶體置換手術，需為視力未達0.4的規定，但眼科醫師多憂心被健保核刪，而不願替視力0.4以上民眾進行手術，恐影響換照權益。

交通部現行規定，75歲以上長者每3年需換發駕照一次，視力要求部分與考照體檢基準相同，兩眼祼視力需達0.6以上，且每眼各達0.5以上，或矯正後兩眼視力達0.8以上，且每眼各達0.6以上。70歲以上長者多有白內障，視力常低於0.6，若要換取駕照，須置換人工水晶體。

由於健保給付曾規定，視力需低於0.4，才會給付白內障手術，此條文雖在2022年取消，交由醫師專業判斷，但醫師仍憂心若為視力高於0.4者進行手術，恐被健保核刪而不願進行手術。健保署副署長張禹斌說，臨床眼科醫師如對支付標準或審查有疑義，建請透過眼科醫學會提案至醫師公會全聯會研商，再提案至健保署西醫基層研商會議討論，但目前尚未接獲相關提案。

眼科醫學會監事、三總眼科主任呂大文說，高齡換照新制公布後，門診湧入許多70歲以上民眾為達換照標準，欲進行人工水晶體置換手術，患者人數約增加15%，但其中約一半不符合健保給付規定，目前作法就是將不符合資格個案送至健保署審議，如果健保署拒絕給付，也好給病人一個交代，但若是兩眼視力差距過大，或是高達1500度以上的近視患者，仍有可能通過給付。

眼科醫學會理事、台北市立聯合醫院副總院長蔡景耀表示，目前健保給付條件採裸視或矯正視力規範，但許多白內障患者雖然視力達到0.5、0.6，但可能在昏暗、陰天等光線不足的環境，視力恐將至0.3，建議健保給付條件應採「全時」設計，也就是以全天視力變化作為基準，將於醫學會持續研議，綜合判斷白內障患者用眼的情形，再向健保署提案，維護民眾健康與安全。