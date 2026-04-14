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新北清六食堂便當驗出沙門氏桿菌 消保官公告求償管道

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市衛生局人員稽查清六食堂中興店。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局人員稽查清六食堂中興店。圖／新北市衛生局提供

新北市清六食堂便當店近日爆發疑似食物中毒案，衛生局自4月6日陸續接獲醫院通報，截至今日累計通報共計173人。新北市消保官公告受害民眾求償管道，提醒在2個月內完成求償登記。

消保官指出，依據衛生局調查結果，已確認本次食品中毒事件之因果關係。受害範圍涉及清六食堂及大方小吃店兩家商號4月4日及4月5日銷售便當商品。

消保官表示，為保障受害民眾權益及求償時效，請務必妥善保存並提供以下資料，以利後續保險理賠申請；若未留存相關事證，將有礙後續求償權益及程序作業：1.消費紀錄：統一發票；若透過外送平台訂購餐點而未取得發票，請提供訂餐紀錄。2.醫療損失：醫療機構核發之診斷證明書、醫療收據。3.若有工作損失，請另提供請假單、薪資證明等相關文件。

消保官指出，民眾請依以下方式提出正式求償登記，於LINE官方社群（連結：https://lin.ee/sN34qcs4，ID：@772zbrxj）請主動告知：姓名、電話、Email、用餐店面、日期、用餐方式是內用或外帶。完成前述內容告知即視同提出正式求償請求，並請儘速於2個月內完成登記，以便於作業順利。如無LINE帳號者，惠請來信/電告知並登記Email：jinni.huang@leadclaim.com.tw，電話：27525005分機62黃小姐

食物中毒 便當 消保官 衛生局

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