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2026金點新秀設計獎 637件作品挺進決審

中央社／ 台北14日電

2026金點新秀設計獎入圍名單今天公布，637件作品挺進決審，將角逐最大獎項。今年新增島嶼韌性設計獎與文化播種設計獎，其中有學生提案針對搜救犬打造專屬醫療套組。

金點新秀設計獎由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院與台灣優良設計協會執行，台灣設計研究院今天發布新聞稿表示，本屆競賽共有來自全台55校、110系共4465件作品報名，經初審激烈競爭，最終637件優秀作品進入決審，將於5月22日的新一代設計展首日，現場角逐金點新秀年度最佳設計獎等最高榮譽。

金點新秀設計獎共有9大參賽類別與特別獎，今年中華文化總會與主辦方合作，首度增設島嶼韌性設計獎與文化播種設計獎，2獎報名皆採推薦制，由各校系推薦最符合獎項精神的作品參賽。

如這次入圍文化播種設計獎的「豈有此景！」，以趣味手法發掘7個「B級景點」的魅力與故事，並透過互動網站、AR（擴增實境）與集章活動設計，吸引兒童探索、在遊玩中認識台灣。入圍島嶼韌性設計獎的「搜救犬急救醫療套組」，則為搜救犬提案，針對瓦礫碎石、高溫與粉塵等極端救援環境，打造專屬醫療套組，提供即時防護與急救支援。

台灣設計研究院表示，綜觀今年入圍作品，設計新銳們展現豐沛的創意，以及對於產業、市場需求和社會文化脈動的用心觀察與思考。像是數位互動設計類入圍作品「看無字，講有聲」，針對新世代對於台語文字的陌生感，以「習字帖」結合「圖像記憶學習法」，讓人在聆聽與書寫的趣味互動中，拉近與台語文字的距離。

還有入圍社會設計類的作品HALO KITA，從來台印尼學生的需求出發，打造提供相關生活指引與創造社群連結的資訊平台，協助其理解制度並建立在地關係，讓台灣從陌生的異鄉成為有歸屬感的家。

金點新秀設計獎9大參賽類別將各選出最高榮譽的「金點新秀年度最佳設計獎」1名，得主可獲新台幣10萬元獎金；各類也將選出多名「金點新秀設計獎」得主，每名獎金2萬元。

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