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藝術家常玉名作「北京馬戲」破億成交 史博館特展限時展出

中央社／ 台北14日電

已故藝術家常玉作品「北京馬戲」3月在香港蘇富比現當代藝術晚拍中，以4726萬港元（約新台幣1.9億元）成交。史博館今天起推出「馬的多重形象」特展，「北京馬戲」也在其中展出，讓所有人都能親睹大師手筆。

據蘇富比指出，常玉鮮少創作大尺幅作品，「北京馬戲」（1950/1960年代作）印證其創作此作時的雄心與自信。就同年代附有題字的僅3幅馬戲團主題作品，其一為拍賣的美國藏家作品，另一幅為新加坡私人收藏，還有由台灣國立歷史博物館現藏作品。

史博館今天舉辦「推力－巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」典藏展及「馳騁－馬的多重形象」特展聯合開幕式，會後由策展人帶領導覽，其中「馬的多重形象」特展由史博館研究人員蔡耀慶策展，他表示，此次展中將帶來6幅常玉作品。

蔡耀慶表示，今年是馬年，館藏中也有不少與馬有關的作品。展覽入口即以常玉所繪製的大幅「馬」與小幅「馬」帶來映照，小幅「馬」是常玉寄給朋友的卡片，但就在長10公分、寬14.5公分中，可看見常玉如何掌握色彩，以紅色馬對照綠色草原，高度對比性帶來強烈視覺，即便不談畫的主體，光是顏色便能喚起想像空間。

常玉長年旅居異鄉，「北京馬戲」反映出他如何回顧故鄉逢年過節民俗雜耍的休閒活動。蔡耀慶指出，從「北京馬戲」中能感受到畫家的孤寂感，畫作左上方由常玉題上「北京馬戲」4字，源自常玉書法功底，也是文化傳承體現。

「推力－巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」典藏展也集結如席德進、張大千等多名大師作品，展覽以史博館當年選送藝術家參與巴西聖保羅雙年展為軸線，從多年的「藝術國家代表隊」，看見當年台灣藝術如何在複雜政治情勢間邁向國際。

史博館長洪世佑表示，史博館自1957年起被國家授予重任，代表接洽、選送藝術家參與巴西聖保羅雙年展，至1973年歷經17年共9屆，是因退出聯合國及與美國斷交等影響才停止參展。在當時外交受限的時空背景下，史博館成為台灣藝術界接軌國際的重要途徑。

「推力－巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」典藏展及「馳騁－馬的多重形象」特展即日起展出至5月31日，地點在國立歷史博物館。

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