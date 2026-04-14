台鐵福隆=大里死傷事故「影響18列次、238分」 目前恢復雙線行車

台鐵福隆=大里間東正線K37處（石城站），今下午有1名旅客闖入軌道遭列車撞擊，導致隆=大里間東正線一度不通，台鐵公司表示，目前該路線已恢復雙線正常行車，本案影響18列次、238分鐘。

今天下午4時5分，台鐵福隆=大里間東正線K37處（石城站），一名旅客侵入路線遭4032次區間快車撞及，福隆=大里間東正線一度不通，以西正線單線雙向行車，4032次大里=花蓮間停駛，車上旅客由4198次辦理接駁。

台鐵公司說明，事發當下即刻通知鐵路警察及119至現場處理，今晚間6時23分鐵警蒐證完畢，福隆=大里間恢復雙線正常行車，本案影響18列次238分。

台鐵公司再次呼籲民眾，應尊重並愛惜生命，勿侵入鐵路路線，以免造成列車事故，致延誤旅客行程及影響社會大眾行的權益。

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