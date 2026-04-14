精準醫療延後化療 乳癌4期病患職涯治療兩兼顧

年約50歲小美（化名）患荷爾蒙陽性乳癌第4期，及早導入精準治療，不僅職場與家庭兼顧，抗癌歷程順利，醫師指出，若無精準醫療，短期恐面臨荷爾蒙治療失敗，只剩化療一途。

乳癌是台灣婦女發生率第1位癌症，依據衛生福利部資料顯示，每年有逾萬名婦女罹患乳癌，相當於每天約31名婦女被診斷罹患乳癌，乳癌主要為3種分型，包含荷爾蒙陽性、HER2陽性與三陰性，其中荷爾蒙陽性乳癌約占整體乳癌患者6成。

荷爾蒙陽性乳癌過去多被視為進展較慢、可透過荷爾蒙治療控制的類型。和信治癌中心醫院腫瘤內科部主治醫師陳鵬宇近日透過新聞稿指出，臨床觀察發現，這類患者並非所有人皆屬「低風險」。

陳鵬宇進一步解釋，約3至4成荷爾蒙陽性乳癌患者帶有特定基因突變，這類患者常出現腫瘤縮小不如預期、甚至逐步對荷爾蒙治療產生抗藥性；若能在疾病初期即確認突變狀態，並及早導入精準治療，可爭取更長穩定期，非等到惡化再被動調整。

基因檢測已成為辨識高風險患者重要工具，精準用藥更是翻轉預後，陳鵬宇表示，這群帶有PIK3CA突變的患者，若僅使用荷爾蒙治療，疾病穩定期平均約為7至8個月；透過精準用藥，患者病情穩定期可望從不到1年延長至約17個月。

陳鵬宇指出，延長穩定期，對於荷爾蒙陽性乳癌患者而言，不僅代表疾病控制時間增加，更重要的是可延後進入化療階段；隨著精準治療選項增加，臨床上已逐漸減少一開始即採用化療情況，讓患者能維持較好的生活品質與日常功能。

陳鵬宇認為，對正值職涯巔峰女性而言，及早透過精準醫療掌握病況，不僅是為了提高存活率，更實質意義在於「延後進入化療」，避免因副作用中斷工作，進而保全個人職場競爭力與家庭穩定，這類高效診斷正成為主流趨勢。