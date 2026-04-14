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台中知名湯包疑見「黑色生鏽鐵片」 民眾嚇出冷汗：店家道歉請求不要舉報

中央社／ 台中14日電
湯包示意圖。圖／AI生成
湯包示意圖。圖／AI生成

台中市東區一家知名湯包店遭民眾投訴，湯包中竟然發現黑色帶尖角的生鏽鐵片，民眾還好沒給孩子吃下肚。台中市食品藥物安全處今天表示，將派員前往稽查。

有民眾在網路社群發文，替年幼兒子夾去湯包，顧及孩子食用安全，將湯包剪開，孩子將不吃的配料挑出，本以為是煮黑的蔥段，仔細一看發現竟是生鏽的鐵片，嚇出一身冷汗，慶幸未讓孩子誤食。

民眾提到，事後致電店家，對方推測應該是蒸籠錫箔掉落，民眾質疑異物位在湯包內餡並非是外部混入，要求店家徹查原因，並表明會向主管機關通報。店家道歉並請求不要舉報。

對此，台中市食品藥物安全處發布文字稿表示，已完成錄案，將前往稽查，若稽查發現業者有不符合「食品良好衛生規範準則」之情事，將責令限期改善；屆期複查仍未改善者，將依「食品安全衛生管理法」規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

異物 台中市 食品安全

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