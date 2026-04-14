台中知名湯包疑見「黑色生鏽鐵片」 民眾嚇出冷汗：店家道歉請求不要舉報

桃園市上野烤肉飯內壢店昨晚驚傳疑似食物中毒事件，衛生局陸續接獲醫院通報有61人上吐下瀉，今天到店採檢，並勒令停業。店家下午在臉書發聲明致歉，並表示初步懷疑可能與4月13日「馬鈴薯沙拉」有關，但仍將以檢驗結果為準，若最終確認確實為該店疏失所致，將負起全部責任、全面改善。

2026-04-14 16:30