台灣國際打擊樂節邁入12屆 朱宗慶：堅持就會實現

第12屆台灣國際打擊樂節（TIPC）即將登場，5月14日起挑戰連續5天在台北國家音樂廳9場演出，創辦人兼藝術總監朱宗慶回想篳路藍縷，「但只要有理想，堅持下去就會實現。」

朱宗慶今天在宣告記者會上表示，作為民間的表演團隊，要籌辦如此大型的國際打擊樂節，無論是經費的籌措、組織人力的動員，還是觀眾與票房的推動，在在都是很大的挑戰，「讓台灣走出去，世界走進來，為熱愛打擊樂的音樂家和觀眾搭起平台，這就是最大的意義，這份意義支撐我們繼續做下去。」

資深老戰友知名古典音樂廣播主持人劉家渝時任朱宗慶打擊樂團宣傳主任，親身經歷第1屆台灣國際打擊樂節誕生，「當時不到40歲的朱老師帶著我們一群不到30歲的兩腳貓，連國際展會都沒看過，就要舉辦國際級打擊樂節，但老師就是玩真的，堅持下去，夢想就會實現。」

劉家渝回憶，當「朱老師」過年自己開車南下借錢那一刻開始，大家就知道這件事非做不可，「過程太痛苦，咬牙撐過，老師每次都說下次不辦了，但每次都堅持下來。倏忽30年過去，台灣國際打擊樂節已經成為台灣的驕傲，就像打開了一扇門，讓台灣走進世界，也讓世界看見台灣。」

劉家渝記得法國史特拉斯堡打擊樂團來台，發現鑼架規格不合，「何鴻棋（傑優青少年打擊樂團團長）二話不說，連續幾晚待在朋友鐵工廠把正確的尺寸做出來，上台時連油漆都還沒有全乾。」打擊樂節一結束，所有團隊都會收到一整本相本，記錄著從下飛機到演出的點點滴滴，「現在這也成了打擊樂節的美好傳統，也維繫了情誼。」

第12屆台灣國際打擊樂節由10國、155名演出者帶來9檔節目，重點特色包括第5度舉辦「百人木琴」音樂會，邀請簡文彬擔任指揮；奎伊擊樂二重奏則是公認近年來最頂尖的二重奏組合。

來自南印度塔米爾納德邦傳統、有陶罐鼓之王美譽的吉里達爾˙烏杜帕（Giridhar Udupa），以及來自伊朗南部傳統音樂世家、移民跨界的法籍伊朗裔手鼓演奏家納吉布˙尚貝札德（Naghib Shanbehzadeh），都是首度來台演出，值得期待。

第12屆台灣國際打擊樂節5月14日起連續5天在台北國家音樂廳接連帶來9場演出，並有台中國家歌劇院大劇院、高雄大東文化藝術中心、衛武營國家藝術文化中心音樂廳巡演場次。