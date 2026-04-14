「兒托法」三讀要求監視影像上雲端 教保團體：親師關係遭完全破壞

立法院今天三讀通過「兒童托育服務法」，強制要求托嬰中心監視影像上傳雲端，引發教保團體反彈。中華民國兒童教保聯合總會總會長蔣叔融指出，托嬰中心兒童更換尿片時需卸去下半身衣物，甚至全裸，若影片不慎外流，恐危及兒少隱私權，且監視影像常導致教保人員特定動作遭到誤會，衍生濫訴疑慮，各界希望導正親師關係，但兒托專法訂定形同將親師關係完全破壞。

蔣叔融說，近年人工智慧（AI）發展快速，托嬰中心影像上雲，若不慎流出，恐導致影像遭移花接木，影響兒少隱私權，教保團體認同涉兒虐者不可原諒、應該重罰，但本次監視影像管理「只針對托嬰中心人員，沒有保護全台孩子」，加上相關罰則相當嚴峻，影像未依規定上傳要罰3至30萬元罰鍰，且設有「舉報」機制，讓許多教保人員相當憤怒，認為罰則「已超越所能想像的範圍。」

除影響兒少隱私權外，教保人員也常因監視影像內容，被家長誤會。蔣叔融說，監視影像不僅導致教保人員部分動作被誤解，也可能衍生濫訴，導致親師對立，已有業者反應，認為新法有適法性疑慮，欲「按鈴申告」，她則擔心，若監視器上雲機制，導致教保人員心理壓力過大，離開托育現場，甚至為此陷入憂鬱症、輕生，恐會得不償失，「少子化嚴峻，訂定重法對生育能有幫助？」

蔣叔融說，實務上許多家長對兒童隱私相當保護，學校張貼學生照片，都可能引發家長反彈，且0至2歲幼兒雖無表達能力，但成年後若看照這些影像被留存，恐引發爭議，何況「兒托專法」中，並未規定由誰負責管理這些雲端監視影像，「如發生事情，要找誰追究？」，監視影響雲端保存，衛福部雖說由各縣市管理，但招標採「國際標」，嬰幼兒光著下半身的影片，會流入誰手，令人擔憂。

「親師關係應被導正，但新法訂定確定完全破壞這層關係，讓親師關係淪為對簿公堂、找證據。」蔣叔融說，托育安全用「證據對峙」，對下一代教育並非好事，在子法訂定過程中，教保團體將關注影像調閱機制、教保人員遭誤會的處理機制等，近期將舉行記者會對「兒托專法」表達不滿，會同律師提出質疑，發表聯合聲明。