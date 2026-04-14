松山機場啟用One ID刷臉通關 打造全流程智慧旅運新體驗

民航局台北國際航空站14日宣布啟用「One ID」智慧旅運服務，透過導入智慧化與自動化設施，全面優化旅客報到、行李託運、通關及登機流程。未來旅客自報到後至登機，全程可透過人臉辨識「刷臉通關」，大幅提升通行效率與便利性。

隨著國際民航組織（ICAO）積極推動生物辨識技術應用，台北站調查也顯示，逾八成五旅客期待導入自助服務與生物辨識通關，反映旅客除重視飛航安全外，亦高度關注快速、無接觸的智慧化服務體驗。在此趨勢下，台北站推動「一次註冊、全程刷臉」服務模式，加速機場數位轉型。

台北站主任鄭堅中表示，松山機場此次整合自助報到、自助行李託運（SBD）、人臉辨識（One ID）及電子閘門（e-Gate）等系統，旅客完成生物辨識註冊後，即可於行李託運、通關、貴賓室及登機等各環節快速通行，有效縮短排隊時間並提升整體流程順暢度。

鄭堅中指出，參考新加坡、香港及東京羽田等國際機場推動經驗，多由機場營運單位主導整合相關系統。松山機場自2019年試辦One ID以來，已累積實務經驗，此次於規劃階段即整合航空公司、地勤與航警需求，並由站方主導招商與建置，以提升推動效率並降低成本。

該計畫自2023年6月啟動，歷經約兩年規劃與建置，目前人臉辨識系統與各處電子閘門已正式上線，自助行李託運設備則待測試完成後陸續啟用。

在操作方式上，旅客可於報到櫃檯或自助報到機辦理報到時，透過讀取護照晶片完成臉部註冊，並與登機證綁定；完成後即可於後續流程中透過人臉辨識快速通關。若已透過航空公司APP完成報到，也可於管制區入口電子閘門進行註冊。

針對個資安全疑慮，鄭堅中強調，系統僅於搭機流程中使用旅客資料，並於航班起飛後24小時內自動刪除，不會長期保存；同時系統已依政府資安規範建置，並通過相關安全檢測，確保資料安全。

民航局指出，One ID導入後，不僅可縮短旅客排隊時間、提升通關效率，亦可透過人流數據分析優化現場調度，提升整體營運效能，同時減輕第一線人力負擔，使人員可專注於高價值服務。

民航局表示，松山機場作為台灣智慧旅運示範據點，未來將視運作成效評估推廣至其他國際機場，持續打造更快速、便捷的飛行體驗。