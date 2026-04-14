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鋒面接力報到…明起變天「全台輪流下」 最濕時間點曝光

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鋒面接力報到！明起變天「全台輪流下」 最濕時間點曝光

中央社／ 台北14日電
明天起鋒面接力、水氣漸增，北部、東半部易有局部短暫陣雨。聯合報資料照片
明天起鋒面接力、水氣漸增，北部、東半部易有局部短暫陣雨。聯合報資料照片

氣象署表示，明天起鋒面接力、水氣漸增，北部、東半部易有局部短暫陣雨；預估18日會是未來一周降雨範圍最廣的一天，中部以北、東半部地區及中南部山區皆有局部短暫陣雨。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天微弱鋒面通過，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，竹苗及花東地區有零星短暫陣雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨；16日轉偏東風，水氣仍偏多，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各山區有零星短暫陣雨。

林定宜表示，17日另一鋒面接近，桃園以北、花東局部短暫陣雨，竹苗、台東、恆春半島及午後中南部山區有零星短暫陣雨；18日鋒面通過，接著東北季風增強，降雨範圍是未來一周最廣的一天，中部以北、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨。

林定宜指出，19日東北季風影響，花東、中南部山區有局部短暫陣雨，中部以北轉為零星短暫陣雨；20、21日東北季風減弱，花東地區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及各山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，林定宜表示，今天最高溫為屏東縣內埔鄉攝氏35.3度，其次為台南市玉井區35度。明天至17日各地高溫約27至32度，南高屏地區仍要留意可能有局部36度以上高溫；各地低溫約21至23度。

林定宜提到，18日東北季風增強、19日影響，北部、宜花低溫略降為20至21度，高溫約25、26度，其他地區影響不大；20日起東北季風減弱，北部、宜花氣溫回升。

林定宜提醒，明天至17日易有局部霧或低雲，首先是明天清晨至上午金馬地區、北部，16日中部以北地區，17日金馬地區全天、清晨中部以北地區，留意低能見度。另外，16日起基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島有長浪。

鋒面 桃園 宜蘭

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