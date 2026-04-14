新店清六食堂4便當驗出沙門氏桿菌 3管道登記求償

新北清六食堂疑食品中毒案累計173人通報就醫。新北衛生局今公布檢驗結果，公所店及中興店的4便當檢出沙門氏桿菌。受害民眾可透過LINE、電郵及電話等3管道登記求償。

新北市衛生局今天表示，新店區清六食堂疑食品中毒案，截至14日累計通報173人，民眾用餐時間集中於4日至5日之間，其中117人食用公所店便當、56人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前11人住院，其餘就醫後已返家休養。

衛生局說明，檢驗結果今天出爐，其中公所店的腿庫便當及燒肉便當、中興店的炸雞腿便當及腿庫便當等4件食品檢體均檢出沙門氏桿菌，環境檢體均未檢出。業者是否涉刑責及相關檢驗結果，已移請檢調偵辦釐清。清六食堂3家分店公所店、中興店、民權店仍持續暫停營運。

新北市法制局消保官室下午指出，依據衛生局調查結果，已確認這次食品中毒事件因果關係。消保官鍾佳儒說，消費者只要在4月4日及5日期間，購買清六食堂及大方小吃店（清六食堂公所店商業登記名稱）販售的便當商品並出現身體不適情況，可提供下述文件請求保險理賠。

消保官說明，需提供文件包括消費發票或外送平台的訂餐紀錄、醫療診斷證明收據，若有工作損失也可提供請假單、薪資證明等文件，並儘速在2個月內於LINE官方社群（https://lin.ee/sN34qcs4、ID：@772zbrxj）告知姓名、電話、Email、用餐店面、日期、用餐方式（內用或外帶），提出正式求償登記。

消保官也說，若無LINE帳號，也可透過Email（收件者：jinni.huang@leadclaim.com.tw），或撥打02-27525005分機62黃小姐告知登記。