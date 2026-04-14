台鐵四維街宿舍轉為包租代管 台鐵：出租率近8成

台鐵公司為辦理資產多角化經營、響應政府推動包租代管政策，2023年釋出台中四維街50號合式住宅包租代管2.0標租案，2025年市政對外招租，目前出租率已近8成，成為實現軌道經濟及車站串連城市發展藍圖的璀璨珍珠。

台鐵2021年首次整合台中火車站附近復興路原員工宿舍的集合式住宅，委外包租代管業者整修後辦理房戶出租，當時即獲廣大好評，因此複製成功案例經驗，盤點中部地區合適標的，並釋出台中四維街50號的集合式住宅作為包租代管2.0標租案。

台中四維街50號的集合式住宅於1986年興建，為一棟地上7層、地下1層的RC構造建築物，總面積約計2680平方公尺，坐落於台中市西區四維街，鄰近忠孝國小、居仁國中、台中女中，且周邊生活機能相當完整，兼具居住安寧與商業活動集聚優點。

此外，周邊的大眾運輸網絡四通八達，市區公車路線班次密集，距離台中火車站僅約1.8公里，轉乘軌道運輸也十分便捷。

該建物原作為員工宿舍，後響應政府推動包租代管政策，助益中部地區租賃房屋市場，2023年釋出委外包租代管業者，經得標廠商麗陽公司辦理建築物結構耐震補強、室內裝修及管線設備更新相關工程，在2025年10月竣工正式對外招租亮相，滿足中部租賃住宅市場需求。

該建物整修後總計53戶，房型包含1房1廳1衛（約13坪，共14戶）、2房1廳1衛（約17坪，共31戶）、大套房（約10坪，共8戶），月租金依房型與樓層位置約落在1.5萬元至2.7萬元間。

每戶房間均重新裝修，並配備床組、電視、洗衣機、冰箱、分離式冷氣、沙發、衣櫃等基本生活設備，更有出租管理業者提供專業服務，可一次滿足學生、小資上班族、小家庭等不同租屋族群需求，截至目前出租率已近8成，成為台鐵公司化後中部房產活化新亮點成果。

台鐵台中四維街50號的集合式住宅釋出作為包租代管後，目前出租率已近8成，成為台鐵公司化後中部房產活化新亮點成果。圖／台鐵提供

台鐵台中四維街50號的集合式住宅釋出作為包租代管後，目前出租率已近8成，成為台鐵公司化後中部房產活化新亮點成果。圖／台鐵提供

台鐵台中四維街50號的集合式住宅釋出作為包租代管後，目前出租率已近8成，成為台鐵公司化後中部房產活化新亮點成果。圖／台鐵提供