營養師引述報告：菠菜成「最骯髒蔬果」榜首 含農藥恐致癌與不孕

誰都知道多吃蔬菜對身體好，但是吃得不當可能會影響身體健康！台灣有營養師在社交平台發文，引述美國環境工作組織（EWG）於2026 年發表的最新報告顯示，75%的非有機蔬果驗出農藥殘留，並且身上攜帶難以分解的物質，當中菠菜蟬聯「最骯髒蔬果」榜首，高達6成樣本含「永久性化學物質」PFAS農藥，恐有致癌與不孕風險。

台灣營養師林俐岑早前在Facebook專頁發文談論蔬菜殘留農藥問題，她引述2026年美國環境工作組織（EWG）報告中顯示75%的非有機蔬果檢驗出農藥殘留，菠菜含有「永久性化學物質」PFAS農藥樣本高達60%；並且還檢出多種殺菌劑以及滴滴涕分解物。這類物質可能會影響神經系統，並與兒童過度活躍症、大腦發育等問題。

美國環保組織環境工作組織EWG公布《2026 年農產品農藥購物指南》，並整理出農藥殘留最高的蔬果和農藥殘留最低的蔬果排行榜，內容如下：

2026農藥殘留量最高的蔬果排行榜：

1.菠菜 2.羽衣甘藍 3.草莓 4.葡萄 5.油桃（桃駁梨） 6.桃子 7.櫻桃 8.蘋果 9.黑莓 10.梨 11.馬鈴薯 12.藍莓

2026農藥殘留量最低的蔬果排行榜：

1.鳳梨 2.甜玉米 3.酪梨 4.木瓜 5. 洋蔥 6.冷凍豌豆（青豆） 7.蘆筍 8.高麗菜 9.花椰菜 10.西瓜

PFAS 是「全氟烷基和多氟烷基物質」（Per- and Polyfluoroalkyl Substances）的縮寫，它並非單一化學物質，而是包含超過1萬2000種人工合成化學物質的龐大家族，因為難以被分解，所以被稱為「永久性化學物質」。PFAS廣泛應用於與民用生活中（如易潔鑊塗層、防水化妝品、速食包裝紙、防污地毯等），長期接觸可能導致甲狀腺功能受到影響、削弱免疫力、妊娠高血壓、影響胎兒發育等。

營養師林俐岑表示，要減少接觸PFAS，可以減少使用拋棄式防油包裝，少用外帶防油紙袋，改用玻璃容器，如果易潔鑊出現塗層的刮痕應當立即停止使用。在飲食上，少攝入大型魚（如鮪魚、旗魚、鯊魚等）轉而選擇體型較小、生命週期較短的魚類（如鯖魚、秋刀魚等）；生活上徹底清洗農產品，保持充足的水分和高纖維食物的食用。

清洗果蔬小貼士廣東省深圳市場監督局分享過不同的果蔬對應著不同的清洗方法：

1）葉菜類同莓果類可以用流動水清洗、麵粉水和小蘇打浸泡，浸泡可以提高清洗效果，並且還能將果蔬表面的農藥溶解掉。

2）豆類和花菜類，可以在烹飪之前灼2分鐘，在灼的過程中，果蔬表面的農殘會因為受熱原因開始溶解。

3）帶皮類蔬果比如薯仔、蘋果、絲瓜直接將皮去除可以很好的去除農藥殘留。

4）冬瓜、南瓜等瓜類蔬菜可以放置幾天，這些瓜類可以利用自身的新陳代謝分解一部分農藥。

5）蘋果等果類水果，可放在陽光下光照5分鐘左右，使果蔬內部分農藥殘留分解，而且還能有效去除有磷農藥。

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文章授權轉載自《香港01》