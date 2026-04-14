從別人的餐桌看世界 網路家庭董事長詹宏志談美食地平線...從便當開始

從「別人的餐桌」看見世界，想像一場世界的旅行。網路家庭董事長詹宏志今天受邀至台北榮總大師講堂演講，主題是「環遊世界80碟：美食的地平線」。他說，旅途中的餐桌，代表著一場菜市場之旅、一堂烹飪課、庶民美食的尋訪，更是直接接觸當地的靈魂之旅。

今天演講話題為美食，但詹宏志一開始，不直接切入主題，他以同心圓的方式，從圓心開始，慢慢地一層一層的向外擴散，闡述他對美食的概念及理解的發展過程。詹宏志說，他最喜歡的作家萊絲蕾・布蘭琪（Lessie Branch）的著作「環遊世界八十碟」，這本書是「透過廚房窗戶看世界」，並充滿個人感情，其中更介紹了吉普賽人的流浪者美食「燉兔肉」，深深影響了他對美食的想法。

詹宏志又是如何對飲食開始感到興趣，他回想，竟是從「他人的便當」開始。詹宏志說小時候從基隆搬到南投，直到帶便當到學校，才發現同學的菜色與自家截然不同，同學的便當菜色都是乾的，自己的菜色卻有濕潤的洋蔥炒蛋、乾煎白帶魚、水煮蔬菜等，甚至到同學家吃飯，餐桌上的鹼麵大麵炒、勾芡的羹湯、魚丸等魚漿製品，也讓他大開眼界。

「台灣社會的特殊之處，在於移民與融合。」詹宏志說，阿姨的跨省通婚，讓外省親戚的飲食在家中交會，更可說是「另一個宇宙」，外省飲食如水餃、蔥爆牛肉等，對他來說都是全新的體驗。

至於，台灣飲食隨處可見的「外省麵」，這道料理其實在中國大陸並不存在，而是台灣在地發展出的產物，將白麵加上台式肉燥，融合不同飲食背景，形成新的樣貌。同樣地，牛肉麵也並非單一地方菜，而是外省族群來台後，研發出豆瓣醬而煮出紅的湯頭，這是對家鄉的思念，而大塊牛肉是對富足生活的投射，牛肉麵在思鄉與現實條件下重新創造的料理。

詹宏志說，面對飲食的態度各國不同，他有一次到日本旭川，看到所謂的拉麵市集，活動將旭川所有拉麵的店家集中在一起，讓大家購票就能吃到所有的拉麵。「看到了日本人對拉麵的態度」，在某次演講中，他呼籲大家應重視台灣的牛肉麵，台北市可以成為國際的牛肉麵首都。

這樣的談話被台北市聽到了，前市長馬英九邀請詹宏志至觀光委員會說明，因而促成了第一屆的台北牛肉麵節，而在一個月的活動中，為台北市的牛肉麵店貢獻了3億多元的營收。

接觸了這麼多的美食，詹宏志慢慢地也開始自己煮菜，並開始嘗試重現母親的「卜肉」、鳳梨茶、淺漬蘿蔔皮、薑絲赤肉湯、料理，甚至是已故妻子王宣一的料理、岳母的韭黃花枝炒蛋、八寶辣醬等料理，其中充滿的他對三個女人的回憶，飲食不只是食物本身，更承載著家庭記憶與情感連結。

詹宏志有一次到馬來西亞的半山芭旅遊、飲茶，接觸了當地古早模樣的港式點心，回到台灣後甚至舉辦了一場廣式點心宴，前來的壹傳媒、《蘋果日報》創辦人黎智英直說「你好大的膽子」，香港人都不敢在家做廣式點心。

對於旅途中的餐桌，詹宏志說，代表著菜市場之旅、一堂烹飪課、庶民美食的尋訪、接觸當地的靈魂及一場想像世界的旅行。