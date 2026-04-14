兒托專法強化托育品質…民團：與外傭新制互打 恐讓育兒制度四不像

立法院今天三讀通過「兒童托育服務法」，將0至2歲幼兒托育管理，從現行「兒少權法」獨立為專法。衛福部次長呂建德指出，新法全面強化不當對待案件處理機制，並新增互助是、職場互助式等多元托育型態；民團指出，雖樂見該法三讀，卻也擔心4月將上路放寬的外籍幫傭聘僱政策，對新制帶來變數，影響整體托育品質，呼籲避免政策互相打架，讓育兒制度變得四不像。

托育及就業政策催生聯盟指出，「兒童托育服務法」明定居家托育違規記點制，累計一定點數者將設定收托限制，嚴重者不再收托，可有效解決長期以來，少數居家托育人員不斷違規，暫時改善便「船過水無痕」疑慮，讓居家托育風險管控與退場機制更為明確穎笑；新法也增加幼兒生命安全緊急事件處理流程，流程標準化、定期演練，可讓托育人員面對急救事件時，降低傷害讓家長安心。

托盟指出，「兒童托育服務法」不僅是法條完成，也是國家支持育兒家庭的具體承諾，肯定該法制定，讓雙薪育兒家庭穩定就業、安心育兒，不過，放寬育有12歲以下兒童家庭聘僱外傭政策，卻恐為新制帶來變數，削弱政府充實本國專業托育人力、改善勞動條件的決心，甚至影響托育品質，呼籲政策須有一致性規劃，避免用意相反政策工具互相打架，「形成四不像的育兒制度。」

托盟指出，未來相關政策推動，仍應以「擴充公共托育量能、落實管理機制、提升服務品質、穩定專業人力」為核心目標，才能真正回應家庭需求，確保制度健全發展，將持續監督制度是否落實、資源是否到位，確保各項政策朝向一致目標前進，期能持續營造友善生養環境，保障我國的育兒家庭，支持力道滿滿，不再孤單。

針對「兒童托育服務法」三讀一事，呂建德指出，賴清德總統上任以來也多次關心修法方向及進度，此次專法整合多年政策經驗與各界意見，從居家托育人員資格管理、托育機構透明化、到不當對待案件處理機制全面強化，政府也將持續精進托育服務品質、保障兒童最佳利益，來回應家長對安全、專業與可近性托育服務的高度期待。

呂建德表示，因應家庭結構與照顧需求的多元化發展，將公共托育家園正式納入法制，並新增社區互助式、部落互助式及職場互助式等多元托育型態，提供家長更具彈性與可近性的選擇；此外，透過放寬公有空間使用與簡化設置程序，加速公共化托育機構布建，進一步提升整體服務量能，減輕家庭照顧負擔，促進育兒支持體系的均衡發展。

呂建德說，未來衛福部將依據本法加速推動相關子法與配套措施，完善多元托育服務體系，包含擴充公共化托育資源、鼓勵社區與職場參與托育服務，以及強化監督與評鑑制度，確保服務品質一致性。同時，也將持續與地方政府、托育從業人員及家長攜手合作，打造更安心、友善且具韌性的托育環境，共同守護兒童健康成長，實現家庭支持與社會共好的目標。