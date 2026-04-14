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消基會憂兒童益生菌塑化劑DEHP害性早熟 食藥署：我國標準與歐盟一致

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署指出，消基會本次抽樣的幼兒食品益生菌，均低於該署所訂定的指引，衛生機關將持續針對市售產品進行監測。本報資料照片
衛福部食藥署指出，消基會本次抽樣的幼兒食品益生菌，均低於該署所訂定的指引，衛生機關將持續針對市售產品進行監測。本報資料照片

消基會今天公布「2026兒童益生菌調查測試」，市售兒童益生菌產品除菌數與標示問題外，還有塑化劑汙染可能性，尤其鄰苯二甲酸酯類（phthalates）若長期微量攝取，可能影響兒童健康，導致性早熟等負面影響。對此，衛福部食藥署指出，消基會本次抽樣的幼兒食品益生菌，均低於該署所訂定的指引，衛生機關將持續針對市售產品進行監測。

消基會抽驗15件兒童益生菌食品，其中3件檢出微量塑化劑，但均在合格範圍內。消基會指出，兒童益生菌產品相關廣告，多以「調整體質」、「建立保護力」、「幫助排便」等訴求吸引消費者。然而業者過度行銷之下，家長在選購時往往著重品牌與宣稱效果，可能忽略兒童生理尚未成熟，對化學物質的耐受度較低。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，消基會抽樣之塑化劑檢出值均低於本署訂定「降低食品中塑化劑含量之企業指引」之指標值1ppm，衛生機關將持續針對市售食品進行監測，歐盟針對鄰苯二甲酸酯（DEHP）的每人每日耐受量（TDI）與食藥署署降低食品中塑化劑含量之企業指引一致，均為每公斤0.05毫克，食藥署將持續參酌國際相關規範及國內外相關背景值調查，滾動修正相關指引。

消基會的報告指出，兒童肝腎代謝功能尚未發展完全，因此食品在「成分純淨度」上應具備比成人產品更嚴格的標準。根據2025年官方稽查資料，益生菌產品曾出現「菌數縮水」與「原料逾期」等品質問題；此外2026年初更發生國際品牌產品因沙門氏菌汙染而遭召回事件，凸顯相關產品在製程與品管上的潛在風險。

消基會強調，鄰苯二甲酸酯類（Phthalates）若長期微量攝取，可能影響兒童健康，包括導致性早熟、過敏反應加劇，甚至影響神經發展，呼籲政府加強兒童食品的監管與抽驗機制，業者亦應落實原料與製程管理，確保產品安全。另一方面，建議家長在選購兒童益生菌時，應審慎評估產品成分與檢驗資訊，避免過度依賴廣告宣稱，才能為孩童健康把關。

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