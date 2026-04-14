見證淡江大橋通車 新北捷運推輕軌紀念一日票

隨著跨越淡水河口的淡江大橋即將完工通車，新北捷運公司配合於4月16日推出淡江大橋紀念票面「輕軌一日票」，以慶祝這座國際級地標的誕生。

新北捷運公司今天發布新聞稿指出，輕軌紀念一日票特別針對淡江大橋設計兩款票面。直式款名為「微光晨曦」，捕捉清晨曙光照耀橋身的清新明亮感，展現出大橋洗鍊線條。

橫式款式為「餘暉日暮」，生動描繪淡水著名的落日餘暉，以出海口為背景，將海天一色、波光粼粼的浪漫景象完美封存於票面中。

新北捷運公司表示，輕軌紀念一日票將自4月16日起，於淡海輕軌紅樹林站及淡水漁人碼頭站同步開賣，每張票價新台幣50元，購票當天可不限次數搭乘淡海輕軌，讓民眾能輕鬆前往淡水漁人碼頭，一睹淡江大橋壯闊雄姿。