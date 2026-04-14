桃園61人疑食物中毒！上野烤肉飯內壢店致歉 懷疑「這配菜」釀禍

桃園市上野烤肉飯內壢店昨晚驚傳疑似食物中毒事件，衛生局陸續接獲醫院通報有61人上吐下瀉，今天到店採檢，並勒令停業。店家下午在臉書發聲明致歉，並表示初步懷疑可能與4月13日「馬鈴薯沙拉」有關，但仍將以檢驗結果為準，若最終確認確實為該店疏失所致，將負起全部責任、全面改善。

昨晚晚餐過後，陸續有民眾上吐下瀉，到醫院就醫掛急診，並不約而同提到晚上都吃了在上野烤肉飯內壢店購買的便當。桃園市衛生局今天接獲醫院通報，陸續有61人疑似食物中毒，早上已到店家採檢，並勒令店家暫停停業，避免風險擴大。

針對疑似食物中毒事件，上野烤肉飯內壢店下午在臉書發出聲明，一開頭先向所有受到影響的消費者，致上最誠摯的歉意。並表示店家始終將食品安全與消費者健康視為最重要責任，對於此事件造成身體不適與不安，深感自責，也絕不迴避應負的責任。

店家指出，事件發生後，本店今日第一時間配合衛生局進行調查，並立即全面暫停營運與販售，同時針對原料來源、製作流程、作業環境與衛生管理展開全面清查，並配合主管機關進行相關檢驗與複查作業。

目前已將相關樣本送交稽查單位進行分析，店家初步懷疑可能與4月13日「馬鈴薯沙拉」有關，但實際原因仍須以後續正式檢驗結果為準。在結果出爐之前，店家將持續全力配合衛生局及相關單位調查，絕不推諉。

「若最終確認確實為本店產品或作業流程疏失所致，本店將負起全部責任」，上野烤肉飯內壢店指出，將包含賠償醫療費用及相關損償，並立即進行全面改善，強化食品安全管理制度，接受總部複查與重新訓練，杜絕類似情況再次發生。