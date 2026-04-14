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父母接連健康出狀況警覺就醫 台南40歲男健檢揪出「三高」危機

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院呼籲，健康是長期經營的資產，而非揮霍的籌碼，30歲以上民眾可把握政府提供預防保健資源，透過「健康哈伯站」一站式服務，提早發現、及早治療。記者萬于甄／攝影
奇美醫院呼籲，健康是長期經營的資產，而非揮霍的籌碼，30歲以上民眾可把握政府提供預防保健資源，透過「健康哈伯站」一站式服務，提早發現、及早治療。記者萬于甄／攝影

台南一名40歲男子平時身體健康，也沒有明顯慢性疾病，近期因父親心肌梗塞驟逝、母親記憶力及情緒出狀況，讓男子開始警覺自身健康風險，趕緊到奇美醫院接受健檢，孰料，檢查結果出爐發現，男子血壓、血糖及血脂皆有異常，目前正積極調整生活型態及規律藥物治療。

奇美醫院家庭醫學部主治醫師鄭姿綺表示，現代人因生活工作繁忙，飲食習慣不良再加上普遍缺乏運動，看似健康或是自覺健康的身體，雖沒有任何症狀，但恐早已累積慢性疾病或心血管疾病風險，因此，許多人直到健康檢查時才發現數值異常，甚至已進展至疾病階段。

她提到，為讓民眾能提早發現問題，成人預防保健服務去年起將健檢年齡下修至30歲，服務內容包括健康行為調查、身體檢查、尿液及血液檢查、衛教諮詢及慢性病風險評估等，奇美醫院「健康哈伯站」提供一站式整合篩檢，讓忙碌族群能透過單一窗口定期成人健檢。

鄭姿綺也分享，該名40歲男子因平時飲食偏好加工食品且缺乏規律運動，雖然沒有明顯不適症狀，卻已潛藏多種心血管疾病風險，所幸接受生活型態調整建議及規律藥物治療後，健康狀況已有明顯改善，目前正持續在門診追蹤管理。

「健康是長期經營的資產，而非揮霍的籌碼」，鄭姿綺強調，若已罹患慢性疾病，只要遵循醫囑規律服藥、定期回診追蹤，加上健康的生活習慣，就能降低併發症發生，也呼籲30歲以上民眾把握政府提供預防保健資源，透過「健康哈伯站」一站式服務，提早發現、及早治療。

心血管疾病 奇美醫院 台南

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