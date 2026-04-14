松山機場正式啟用「One ID」 通關、托運、登機一路刷臉免護照

過去民眾出國在通關、貴賓室、登機時都需要出示登機證，光是人工報到就要排隊10多分鐘，為使民眾享受更便利旅運，松山機場2019年試辦One ID智慧旅運服務，今年3月測試完成後，本月起正式啟用，民眾報到、行李托運、通關、進入貴賓室、登機都不用再出示護照及登機證。

為優化民眾旅運服務，松山機場自2019年3月試辦Oen ID智慧通關系統，2025年招商建置智慧通關系統設備，今年3月完成測試後，本月正式啟用。

民眾即日起出國在櫃檯出示護照報到時，就會自動註冊，後續除移民官檢查需出示護照外，其他通關、進入貴賓室、登機時，只要「刷臉」即可通過；線上報到的旅客，可在管制區入口電子閘門進行註冊。

交通部民航局台北站主任鄭堅中說，國際民航組織（ICAO）近年積極推動生物辨識系統，依據台北站的服務品質調查，逾85％旅客期待自助服務及生物辨識通過，顯示現代旅客除重視飛安，也高度重視快速、無接觸及智慧化的機場服務。

鄭堅中指出，為了與國際接軌，該系統建置在國際航線，國內線則還在評估中。根據統計，去年松山機場國際航線達280萬人次。

鄭堅中說，2019年試辦期間礙於科技尚未成熟緣故，乘客報到的資料無法直接上傳到系統，因此試辦期間是每日挑部分航班進行測試，測試航班需在旅客於櫃檯報告時現場協助拍照，人臉照片才會上傳到系統。而尚未設置智慧通過系統設備時，尖峰時段報到時間長達10多分鐘，導入One ID一路「刷臉」後可減省約30％的旅運時間，並可減省20％人力。

鄭堅中表示，智慧通過系統不管有沒有化妝可能順利辨識，僅5％乘客因臉部變化太大如受傷或整型，才會有「刷臉不過」的情況；目前有3種機器共48台，自動報到櫃檯設置18台、自助行李托運12台、出境的電子閘門及人臉辨識有6台、管制區後的6個登機各有2台，總計12台。

設置經費部分，鄭堅中表示，合約簽訂為7年3億元，此次合約是從2026至2033年。One ID設備服務由機場公司主導，費用則是對外招商由各家航空公司依照旅客人數分攤，載運人次愈多負擔費用愈多，7年後再進行續約作業。

旅客個資部分，鄭堅中強調，為確保旅客個資安全，其資訊僅限於搭機流程使用，並於航班起飛後24小時內自動刪除，不作長期保存；同時，系統依政府資安規範建置，並通過相關安全檢測與防護機制，確保資料安全無虞。

至於其他機場是否跟進？鄭堅中說，松山機場作為台灣智慧旅運的先行示範點，未來將觀察運作成效，評估推廣至全台其他國際機場的可行性，但至於是否實際落實，還是要由機場公司決定。

松山機場即日起正式啟用One ID智慧通關系統設備，民眾報到、行李托運、通關、進入貴賓室、登機都不用再出示護照及登機證。圖／民航局提供

松山機場即日起正式啟用One ID智慧通關系統設備，民眾報到、行李托運、通關、進入貴賓室、登機都不用再出示護照及登機證。圖／民航局提供