冷氣一開全是霉味？達人提醒開機前沒做「這件事」恐增加耗電量

隨著氣溫逐漸升高，不少人準備打開冷氣迎接夏天，但一開機卻聞到一股悶悶的霉味，空氣也不太清新。家電達人486先生提醒，冷氣經過一整個冬天未使用，內部容易累積灰塵與黴菌，若未先做好清潔保養就直接開機，不僅影響室內空氣品質，也可能讓耗電量增加。

486先生表示，多數人都忽略冷氣「開機前保養」的重要性，尤其是濾網與出風口，往往藏有大量灰塵，一旦運轉，這些細微粒子就會隨著冷風在室內循環，影響空氣品質。同時，濾網積塵也會讓降溫速度變慢，連帶使耗電量上升。

在開機前，建議可先從基本清潔做起。將電源關閉後，拆下濾網以清水沖洗並自然陰乾；出風口、接縫處和外殼則可用乾布輕輕擦拭。至於冷氣內部如冷排、鰭片等位置清潔難度較高，建議交由專業人員處理。

486先生指出，為減輕清潔困擾，近年不少新款冷氣開始導入自動清潔功能，例如LG部分機型搭載「AI凍潔淨化」技術，可透過結霜再融化的方式，帶走附著在熱交換器上的灰塵與異味來源，並在最後進行乾燥，幫助維持內部潔淨，減少異味產生。

隨著夏季用電高峰即將到來，提前做好冷氣檢查與清潔，不僅可有效提升冷房效率，也能讓居家環境維持更舒適的狀態。

家電達人486先生提醒，夏天啟動冷氣前，記得先進行清潔保養。圖／486團購提供