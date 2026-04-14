快訊

與粿粿婚變…求償百萬「對方律師認願賠償」 范姜彥豐曝早知道王子逃兵

力拚「延長停火45天」…傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕

AI互動10分鐘侵蝕1萬小時毅力？研究警告：人類會「加速放棄」

聽新聞
0:00 / 0:00

冷氣一開全是霉味？達人提醒開機前沒做「這件事」恐增加耗電量

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
冷氣濾網應定期以清水沖洗並自然陰乾，不要放太陽下直曬。圖／486團購提供
冷氣濾網應定期以清水沖洗並自然陰乾，不要放太陽下直曬。圖／486團購提供

隨著氣溫逐漸升高，不少人準備打開冷氣迎接夏天，但一開機卻聞到一股悶悶的霉味，空氣也不太清新。家電達人486先生提醒，冷氣經過一整個冬天未使用，內部容易累積灰塵與黴菌，若未先做好清潔保養就直接開機，不僅影響室內空氣品質，也可能讓耗電量增加。

486先生表示，多數人都忽略冷氣「開機前保養」的重要性，尤其是濾網與出風口，往往藏有大量灰塵，一旦運轉，這些細微粒子就會隨著冷風在室內循環，影響空氣品質。同時，濾網積塵也會讓降溫速度變慢，連帶使耗電量上升。

在開機前，建議可先從基本清潔做起。將電源關閉後，拆下濾網以清水沖洗並自然陰乾；出風口、接縫處和外殼則可用乾布輕輕擦拭。至於冷氣內部如冷排、鰭片等位置清潔難度較高，建議交由專業人員處理。

486先生指出，為減輕清潔困擾，近年不少新款冷氣開始導入自動清潔功能，例如LG部分機型搭載「AI凍潔淨化」技術，可透過結霜再融化的方式，帶走附著在熱交換器上的灰塵與異味來源，並在最後進行乾燥，幫助維持內部潔淨，減少異味產生。

隨著夏季用電高峰即將到來，提前做好冷氣檢查與清潔，不僅可有效提升冷房效率，也能讓居家環境維持更舒適的狀態。

家電達人486先生提醒，夏天啟動冷氣前，記得先進行清潔保養。圖／486團購提供
家電達人486先生提醒，夏天啟動冷氣前，記得先進行清潔保養。圖／486團購提供

啟動LG冷氣「AI凍結淨化」功能，不僅減輕清潔困擾，還能減少異味產生。圖／486團購提供
啟動LG冷氣「AI凍結淨化」功能，不僅減輕清潔困擾，還能減少異味產生。圖／486團購提供

冷氣 空氣品質 氣溫 486先生

延伸閱讀

洗冷氣是智商稅？他不解「以前用幾十年都沒事」 過來人：看出風口就知道

歌林AI智慧語音空調「聽得懂人話」 打造「懂你」的智慧居家幫手

她發現冷氣遙控器底座「1隱藏功能」 網大讚：活了32年第一次學到

相關新聞

松山機場正式啟用「One ID」 通關、托運、登機一路刷臉免護照

過去民眾出國在通關、貴賓室、登機時都需要出示登機證，光是人工報到就要排隊10多分鐘，為使民眾享受更便利旅運，松山機場2019年試辦One ID智慧旅運服務，今年3月測試完成後，本月起正式啟用，民眾報到、行李托運、通關、進入貴賓室、登機都不用再出示護照及登機證。

上野烤肉飯內壢店驚傳38人疑食物中毒 衛生局登門採檢勒令停業

桃園市上野烤肉飯內壢店是人氣便當店，昨晚驚傳疑似食物中毒事件，衛生局陸續接獲醫院通報有38人上吐下瀉，疑似昨晚食用便當後不適就醫。衛生局今天到便當店採檢，有民眾懷疑是配菜沙拉出問題，將待檢驗結果確認，目前已勒令便當店停業。

清六食堂檢驗報告出爐 腿庫便當等4食品驗出沙門氏桿菌

新北市清六食堂便當店近日爆發疑似食物中毒案，衛生局自4月6日陸續接獲醫院通報，截至今日累計通報共計173人。衛生局表示，民眾用餐時間集中4日至5日間，經將食品化驗結果，發現公所店及中興店兩家分店的腿庫便當等4件食品驗出沙門氏桿菌。

致死率達4成！外籍女染「流行性腦脊髓炎」 國內一成民眾帶菌無症狀

一位60多歲外籍女性，四月一日入境我國，三日開始出現腹痛、噁心及嘔吐症狀，四日因發燒至醫院就診住院，後續確診為流行性腦脊髓炎，衛生單位匡列友人、醫院接觸者共21人，均未出現疑似感染症狀。衛福部疾管署防疫醫師林詠青指出，該女性未接種流行性腦脊髓炎疫苗，而健康人中約5至10%為流行性腦脊髓炎帶菌者，多為無症狀感染者，免疫低下者較容易致病，致死率最高四成。

30多歲男印尼旅遊染麻疹匡列384人 疾管署曝今年感染案例

衛福部疾管署今天公布，我國新增1例境外移入麻疹確診病例，為北部30多歲本國籍男性，這名男性曾在3月中旬前往印尼，返國11天後於4月1日出現結膜炎，陸續出現發燒、咳嗽及紅疹等症狀，就醫通報採檢後確診，疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，目前匡列相關接觸者共384人，預計監測時間至4月21日，而我國今年麻疹累計7例。

冷氣一開全是霉味？達人提醒開機前沒做「這件事」恐增加耗電量

隨著氣溫逐漸升高，不少人準備打開冷氣迎接夏天，但一開機卻聞到一股悶悶的霉味，空氣也不太清新。家電達人486先生提醒，冷氣經過一整個冬天未使用，內部容易累積灰塵與黴菌，若未先做好清潔保養就直接開機，不僅影響室內空氣品質，也可能讓耗電量增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。