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高雄春捲中毒案接獲40案「百餘人申訴」 業者與部分受害者達成和解
高雄正義市場在清明節連假發生春捲中毒案，多達173人受害。市議員湯詠瑜今天下午在議會質詢，要求市府盡快協助受害者取得賠償。市府行國處長張硯卿表示，已有部分受害者與業者和解，市府也同步洽談優良消保團體，若協商不成會在最短時間內協助提出團體訴訟。
高市議會今天進行民政部門業務報告與質詢，議員湯詠瑜要求市府消保單位說明清明節潤餅食物中毒案處理進度。
行國處長張硯卿表示，市府態度很明確，會全力協助一百多人求償，4月8日業者明確表示願意負起責任，上周至今召開數次協調會，已有案子達成和解。
張硯卿說，希望在最短時間內協助目前已申訴的40案、100多人獲得賠償，另為避免協商不如預期，市府也同步洽談優良消保團體，未來若協商不成，會在最短時間協助提起團體訴訟。
湯詠瑜要求市府時刻更新進度，協助受害者盡快取得賠償。
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