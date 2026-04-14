致死率達4成！外籍女染「流行性腦脊髓炎」 國內一成民眾帶菌無症狀

一位60多歲外籍女性，四月一日入境我國，三日開始出現腹痛、噁心及嘔吐症狀，四日因發燒至醫院就診住院，後續確診為流行性腦脊髓炎，衛生單位匡列友人、醫院接觸者共21人，均未出現疑似感染症狀。衛福部疾管署防疫醫師林詠青指出，該女性未接種流行性腦脊髓炎疫苗，而健康人中約5至10%為流行性腦脊髓炎帶菌者，多為無症狀感染者，免疫低下者較容易致病，致死率最高四成。

林詠青指出，前述這例境外移入個案，入境第3天便出現腹痛噁心與嘔吐症症狀，至急診就醫後，因發燒且發炎指數上升，加上影像學檢查出現小腸阻塞、腹腔發炎，被診斷為腸阻塞及菌血症，收治住院後檢出流行性腦脊髓炎致病菌而確診，目前已住院10天，持續接受抗生素治療，生命徵象穩定且沒有發燒，但仍偶有噁心症狀尚未完全緩解。

疾管署副署長曾淑慧指出，這位60多歲外籍病人並非從非洲或沙烏地阿拉伯麥加等流行性腦脊髓炎高風險地區入境，且這名外籍女性母國流行性腦脊髓炎流行比率低，由於流行性腦脊髓炎潛伏期較長，難以定義是否為境外移入個案，或在國內感染，各國作法均只公布旅遊史，而非公布是否為境外移入個案。統計我國流行性腦炎病例，今年累計五例，為近七年新高。

流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者之喉嚨、鼻腔分泌物或飛沫而感染，且需透過親吻、咳嗽等親密接觸，或長時間接觸方可有效傳播。疾管署指出，全球持續發生流行性腦脊髓炎病例病例，最嚴重地區為非洲撒哈拉沙漠以南，橫跨非洲中部「腦膜炎帶」，於每年12月至隔年6月為流行期，鄰近我國的越南近期疫情嚴峻，境內5種血清型皆流行並導致多例死亡。

林詠青指出，健康者中約5至10%可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，多數無症狀，但少數免疫低下者容易發病，潛伏期約二至十天，主要症狀為發燒、劇烈疼痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療，一般病人致死率為10至15%，如出現敗血症，致死率可能高達四成。

預防流行性腦脊髓炎方式，包括落實個人衛生與接種疫苗。林詠青建議，民眾勤洗手並注意咳嗽禮節，避免飛沫感染；流行性腦脊髓炎有疫苗可打，我國預防接種委員會ACIP建議，如有愛滋感染史或為脾臟功能缺損等高危險群，可自費接種疫苗，計畫前往流行地區者，可至旅遊醫學門診諮詢醫師後，建議可在出發前4至6周評估接種。