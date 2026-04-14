上野烤肉飯內壢店驚傳38人疑食物中毒 衛生局登門採檢勒令停業

桃園市上野烤肉飯內壢店是人氣便當店，昨晚驚傳疑似食物中毒事件，衛生局陸續接獲醫院通報有38人上吐下瀉，疑似昨晚食用便當後不適就醫。衛生局今天到便當店採檢，有民眾懷疑是配菜沙拉出問題，將待檢驗結果確認，目前已勒令便當店停業。

上野烤肉飯是知名連鎖便當店，近年陸續在各地展店，其中位於中壢忠孝路的「上野烤肉飯」內壢店網路評價有4.1顆星，生意不錯。未料昨晚陸續傳出有人吃完便當後上吐下瀉，有民眾在網路發文，表示女兒昨晚吃完雞腿飯後，大概晚上11時多嘔吐，還吐了一整床。

不少網友也紛紛留言表示，家人吃完便當後身體不適，已經到醫院掛急診。桃園市衛生局指出，今天早上已陸續接獲醫院通報，目前累計有38人於食用該便當店餐點後，出現上吐下瀉等疑似食品中毒症狀，目前立即啟動食品中毒調查機制，並派員前往現場稽查，為防範風險擴大，目前已依法勒令該業者暫停營業。

衛生局指出，稽查人員已針對該店的食品製備流程、作業環境衛生、人員衛生管理及食材保存情形進行全面性查核，並同步抽驗高風險食材與採集環境檢體送驗，以盡速釐清可能的致病原因，並將持續追蹤就醫民眾的健康恢復狀況。

衛生局要求「上野烤肉飯」內壢店暫停營業，店家今天已拉下鐵門「消毒中」。衛生局強調，後續將視檢驗與調查結果嚴格辦理，如查有違反「食品良好衛生規範準則（GHP）」，將命其限期改善；若屆期未改善，將依食安法第44條規定，裁處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

待檢驗結果出爐，若確認為食品中毒案件，將依違反食安法第15條第1項第4款規定，並依同法第49條第2項，移送桃園地檢署偵辦。

據了解，該便當店昨晚配菜有一道馬鈴薯沙拉，有民眾懷疑是這道配菜造成食物中毒原因。衛生局說明，近日天氣變熱，是否是沙拉出問題，還要看採檢結果才能確認。

桃園市衛生局也提醒市民朋友，4月13日若曾前往該店家消費，並出現腸胃不適等疑似症狀，請盡速就醫並主動告知飲食史，以利醫療院所通報，或撥打0937466695通報衛生局，衛生局將持續嚴格把關，捍衛市民的食品安全。有消費爭議，可撥打1950消費者服務中心尋求協助。