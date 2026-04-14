高齡換駕照新制 民代籲應建立更精準高風險駕駛分級管理

2026年5月起實施高齡換照新制，新北議員陳家琪長期觀察偏鄉交通表示，認為既然新制已把高齡駕駛管理年齡下修到70歲，代表70歲以上的駕駛風險應該更早被關注，真正應該被檢視的是個人的實際認知能力、身體功能、駕駛行為、違規紀錄與事故風險，而不是只看年齡數字。

陳家琪說，高齡駕駛的風險須正視，現實上確實有些長者會有步態不穩、反應變慢、視力退化或健康條件下降的情況，這些都可能影響駕駛安全，年齡可當風險管理的參考，卻不能成為一刀切的唯一標準。

陳家琪表示，政府應建立更精準的分級管理，讓70至74歲至少有基本風險篩檢，再針對高風險者做進一步評估，她特別關注這個議題，是因長期看到選區內山區與偏鄉長者面臨的真實困境，很多長者必須自己開車，就是因當地公共運輸不足，無論就醫、採買、復健還是日常生活，都缺乏足夠的替代方案。

陳家琪強調，制度要重視安全，也要看見人民的生活條件，若只是一味加嚴限制，卻沒同步把偏鄉接駁、社巴路網、就醫交通與替代運輸補起來，最後受影響最大的還是那些本就資源不足的長者，呼籲政府要更精準辨識與管理真正的高風險駕駛，積極完善山區與偏鄉的公共運輸服務，才是兼顧道路安全與高齡者的基本移動權，這是比選票更重要的事。

新北市議員李宇翔表示，之前有駕駛暴衝事件造成傷亡所以才有做調整，政策頒布前社會各界有很多討論，政策要有適當的調整跟必要性，長者間狀況有所差異，如果長輩身體狀況比較虛弱，或是認知上無達到上路要求，就要撤銷駕照，現在是在監理站推廣期間，必須要跟地方政府說明，才能有效因應，也讓警方在執法上更有標準。

李宇翔也說，目前醫學研究指出，人在75歲左右會快速衰老，但70至75歲之間每個人狀況不定，且這條件是針對自由駕駛人，而非職業駕駛，職業駕駛退休年紀是70歲，平時都要上路，此條件也是為確保用路人安全，自由駕駛人不一定每天開車，認為相關條件是合理的。