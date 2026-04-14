腹瀉群聚4周累計113起…疾管署曝近期多沙門氏菌感染 研判疫情還會上升

連假前後因民眾南來北往、聚餐頻繁，腹瀉門急診就診人次多會上升，衛福部疾管署指出，近期氣候轉為溫暖潮濕，細菌等病原體繁殖加快，腹瀉風險連帶增加，副署長曾淑慧指出，上周因腹瀉至門急診就診人次達12.5人次，較前一周上升4.5%，近期兩件重大腹瀉群聚個案，致病菌都是沙門氏菌，研判下周疫情還會上升，呼籲民眾參與近期宮廟進香活動，應注意手部衛生。

疾管署指出，國內第14周，4月5日至11日間，因腹瀉至醫院門急診就診人次，達12萬5205人次，較前一周11萬9787人次上升4.5%。疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，全國近4周共接獲113起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐旅宿業為主，其中依病原體區分，檢出諾羅病毒比率78.1%，細菌行病原則占12.5%，分別為金黃色葡萄球菌4件、沙門氏菌3件，一件同時檢出前述2種細菌。

近期白沙屯媽祖進香，吸引全台諸多民眾往中南部參加，民眾密集群聚。疾管署研判，下周腹瀉疫情還會上升，且與宮廟盛事有關。曾淑慧指出，近期氣溫上升，病原體繁殖速度增加，容易引發腸胃道傳染性疾病，呼籲民眾參與進香活動時，應注意手部衛生、呼吸道禮節，也要確保食物「煮熟再吃」，如有相關症狀，盡量待在家中休息。

曾淑慧說，上周2起重大腹瀉群聚事件，均為沙門氏菌感染，而整體案件中大宗為諾羅感染，分析二種腹瀉型態差異，諾羅病毒傳染途徑與病人密切接觸或吸入嘔吐物有關，也可能是食用受病毒汙染的食物或水；沙門氏菌傳播途徑，主要為攝入受汙染的水或食物，如未煮熟的雞蛋、肉類等，或接觸受感染的家禽、馬牛等。

諾羅病毒主要症狀為腹瀉或嘔吐，並伴隨低燒等症狀，通常持續時間為48至72小時，潛伏期10至50小時，好發時間為每年11月至隔年4月；沙門氏菌常見症狀包括腹瀉、發燒、腹痛等，嚴重時可能出現血便，症狀通常持續2至7天，好發時間為夏季。曾淑慧建議民眾應避免生食生飲，澈底煮熟後再食用；食品應妥善覆蓋與保存，食用前如發現異味、變色或口感異常，應避免食用，以降低風險。