高齡換照新制長輩體檢需求爆發 眼科醫師曝白內障患者最多

2026年5月起實施高齡換照新制，新制年齡下修至70歲，預估全台128萬名長者須體檢，通常長輩最擔心關卡是視力檢查，眼科醫師也指，高齡換照最常求助的是白內障問題 ，視線模糊不清，開車時不論對駕駛人或其他用路人都是風險。

據道路交通安全規則規定，換駕照體檢視力標準裸視(未帶眼鏡)單眼0.5雙眼0.6，矯正(佩帶眼鏡)單眼0.6雙眼0.8或依身心障礙考照標準，裸視0.6以上，矯正0.8以上，普通小型汽車駕照需加測視野達150度以上。

通常更換駕照須至監理站體檢，當體檢視力未通過則尋求醫師協助。林口長庚醫院眼科醫師李建興表示，許多疾病會影響視力，長者通常診斷後發現罹患白內障最多。

台北慈濟醫院眼科主任徐維成也指，年長者活得夠久幾乎都會碰到白內障，但透過手術就可改善視力，近日確實因換照新制湧入許多求診病患。

李建興說，白內障會導致視力模糊，若要模擬那種感覺就如同民眾戴眼鏡吃麵食鏡片被蒸氣薰得霧濛濛，或是將凡士林乳液塗抹在鏡片上一樣的感受，所以當視線不清卻開車，不論對駕駛人或其他用路人都是風險。

民眾該如何預防白內障，徐維成表示，白內障除了老化因素，也與紫外線照射或長期使用類固醇等有關，多數這些原因可預防，如出門帶太陽眼鏡就可降低六成紫外線照射等。如果針對考照，若眼睛單純只是白內障問題，確實透過手術就可改善。

醫師李建興說，通常輕微白內障視力會好一點，若較嚴重視力會較差，至於手術更換的水晶體，健保給付就像是手機的基本款，自費水晶體則像功能較多的旗艦機，最終還是由患者根據個人需求與預算做選擇，目前收治患者有一半是選擇健保給付，另一半自費。