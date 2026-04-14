清六食堂檢驗報告出爐 腿庫便當等4食品驗出沙門氏桿菌

新北市清六食堂便當店近日爆發疑似食物中毒案，衛生局自4月6日陸續接獲醫院通報，截至今日累計通報共計173人。衛生局表示，民眾用餐時間集中4日至5日間，經將食品化驗結果，發現公所店及中興店兩家分店的腿庫便當等4件食品驗出沙門氏桿菌。

衛生局表示，經掌握其中117人食用公所店便當，另56人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有11人仍住院治療，其餘就醫後已返家休養。清六食堂三家分店仍持續暫停營運。

衛生局說明，今日檢驗結果出爐，其中，公所店的腿庫便當及燒肉便當、中興店的炸雞腿便當及腿庫便當等4件食品檢體均檢出沙門氏桿菌，環境檢體均未檢出。依據現有資訊是否涉有刑責，及相關檢驗結果將一併移請檢調偵辦釐清。