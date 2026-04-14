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高齡駕駛未換照 發生事故恐影響保險理賠

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
高齡駕駛換照新制即將上路。示意圖。圖／聯合報系資料照片
高齡駕駛換照新制即將上路。示意圖。圖／聯合報系資料照片

高齡駕駛換照新制即將上路，在緩衝期過後，仍未完成換照，一開始會被認為駕照逾期，不過逾期駕照被扣繳後繼續上路，就會被視為無照駕駛，發生事故時，恐觸及保險的「不保條款」，最後導致求償無門。

高齡駕駛車禍事故社會關注，中央下修換照年齡至70歲即將在5月上路，必須要有體格檢查、安全教育課程與危險感知體驗，駕照效期核發至75歲，且有2年緩衝期。

新北市交大隊長李仁寧指出，現行制度75歲以上高齡駕駛需定期換照，若未換照被攔查，可依道交條例第22條「駕照逾有效期限仍駕駛」，可處1800元以上3600元以下罰鍰，並禁止其駕駛。

不過李仁寧說，當下攔查到駕照逾期的駕駛，警方會註記，並將逾期駕照扣繳，若該名駕駛繼續駕車，再被攔查到，就會依21條的「未領有駕駛執照駕車」規定處罰，罰則會增加至6000元以上2萬4000元以下罰鍰。

台北區監理所駕駛人管理科長謝孟函指出，相關保險理賠必須要看當事人的保險合約的「不保條款」，現行大部分不保條款多是道交條例21條的無照駕駛，不過可能也會有條約將22條納入。

謝孟函說，目前事故理賠保險，通常就會先看是否觸碰到不保條款，接下來才會去釐清肇事責任。

年齡 無照駕駛 高齡駕駛

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