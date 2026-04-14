30多歲男印尼旅遊染麻疹匡列384人 疾管署曝今年感染案例

衛福部疾管署今天公布，我國新增1例境外移入麻疹確診病例，為北部30多歲本國籍男性，這名男性曾在3月中旬前往印尼，返國11天後於4月1日出現結膜炎，陸續出現發燒、咳嗽及紅疹等症狀，就醫通報採檢後確診，疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，目前匡列相關接觸者共384人，預計監測時間至4月21日，而我國今年麻疹累計7例。

我國今年累計7例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染病例，另5例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度及印尼各1例。疾管署副署長曾淑慧說，目前國際麻疹疫情仍然嚴峻，呼籲民眾前往流行地區時，先至旅遊門診評估，必要時接種麻疹疫苗，到當地後也要注意手部衛生及呼吸道禮節，以避免麻疹感染。

郭宏偉說，全球麻疹疫情持續，亞洲如印尼、印度、越南、馬來西亞、孟加拉、日本、新加坡及哈薩克等國，自去年迄今持續有病例發生，其中，日本近期病例快速增加，今年迄4月1日累計報告197例，為去年同期3倍以上，分布以東京都、鹿兒島縣為多；印尼今年已逾1萬5千例病例，近期疫情趨緩單周報告病例數由年初近3000例降至約200例，但整體病例仍多。

美洲墨西哥疫情嚴峻迄今已逾9千例，瓜地馬拉疫情上升報告逾3500例，美國也逾100例主要分布於南卡羅來納、猶他、德州；歐洲今年一月共計12國報告173例病例，以義大利、西班牙為多。

郭宏偉說，疾管署已針對印尼、瓜地馬拉、墨西哥、越南及印度等9國發布旅遊疫情建議等級第二級，請民眾對當地採取加強防護；另31國列為第一級，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署提醒，國際麻疹疫情持續，計畫前往流行地區的民眾，務必提高警覺，出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩等自我防護措施。1966年（含）以後出生的成人，近期如計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議可於出國前2至4周至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗。

孕婦及未滿一歲嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種一劑MMR疫苗。

返國時如出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國三周內出現上述疑似症狀，應戴上口罩盡速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。

疾管署呼籲，麻疹傳染力非常強，可由空氣傳播，如與確診個案有相關接觸史，或已經地方衛生局通知為接觸者，請務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所示，確實做好健康監測及防護措施，如出現疑似症狀，應戴上口罩並自我隔離，儘快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫，若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法第48條及同法第67條規定可處新臺幣6至30萬元罰鍰。

疾管署另要求醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚)，加強疑似個案診斷與通報。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。