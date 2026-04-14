想念的地方永遠回不去 皮雕工藝家李宛玲獲英國兩大獎

「工藝之家」彰化縣皮雕藝術家李宛玲的兩件作品，參加英國「未來藝術與設計獎（Future Art & Design Award）」競賽，榮獲白金獎、金獎，有趣的是這兩件作品去年參加國內競賽沒亮麗成績，其中一件甚至落選，顯示國內外藝術評選眼光不同。

今年2月下旬，李宛玲獲朋友告知英國未來藝術與設計獎徵件訊息，距離收件截止日僅7天，當時因小論文被抄襲反遭恐嚇而心情陷入谷底的她，決定「找事情做」紓解負面情緒，因主辦單位不限參賽件數，李宛玲把去年落選、佳作的各一件作品依比賽規定拍照，請朋友翻譯創作構想、自創的皮雕工藝技巧等競賽資料，以電子郵件寄到主辦單位，3月30日收到回信但「看嘸」，請朋友翻譯才知分獲白金獎、金獎。

李宛玲今表示，獲白金獎的作品「心裡想念的地方」，用皮雕技法雕出她幼年居住的斑駁土埆厝，可增加家中收入的香蕉樹，像水牛一樣任勞任怨工作養家的爸爸，和希望帶她回家卻永遠回不去的月亮，或許這樣的故事打動外國評審。

金獎作品「帶著孩子的藍腹鷳」，藍腹鷳是台灣三大雉科之一，她在作品同時雕台灣特有種植物玉山沙參，另雕月桃花增加構圖美觀，藍腹鷳夫婦有3隻雛鳥，李宛玲說，她有3個孩子，所以她作品中的幼仔永遠是3個。

「心裡想念的地方」、「帶著孩子的藍腹鷳」去年參加國內藝術競賽，前者落選、後者佳作，李宛玲說，皮雕創作30多年，創作過程還好，辛苦的是大量蒐集真實照片，跟自己想法融合後產生新形象，落實在作品上，聽說英國未來藝術和設計獎的評審來自不同國家設計、建築領域佼佼者，她有幸得獎心情好多了。

她強調，皮雕寫實技法必須保留皮革質感，不能失去皮雕有毛細孔，表現素材生命力的特性，層層上色後的皮雕水牛身體有纖毛、眼睫毛但皮革毛細孔仍可清晰辨識，第二重要的是色革上色後日久變色，皮雕寫實作品必須讓色彩穩定不變，有人玩文字遊戲以皮雕仿生創作取代皮雕實寫創作，事實上皮雕若失去皮革特質也就失去皮雕藝術價值。

「工藝之家」彰化皮雕藝術家李宛玲的皮雕作品「帶著孩子的藍腹鷳」，獲英國未來藝術與設計競賽的白金獎。記者簡慧珍／攝影