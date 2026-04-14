兒少法逾15年未修法 民團抗議行政院拖延顧人怨

科技與數位快速發展下，兒少面臨的處境越來越複雜，但「兒童及少年福利與權益保障法」迄今逾15年未修法，使得兒少權益保障出現落差。台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣兒童權益聯盟與台北市社會福利聯盟發起40個多民間團體連署，今於行政院前抗議行政怠惰，訴求儘速提出院版修正草案，讓兒少權益不再空談。

台少盟秘書長張祐嘉指出，去年1月，衛福部於立法院公聽會曾就兒少權法修法提出明確規畫，並強調將以「兒童權利公約」（CRC）為核心，進行全面盤點與制度重整，當時揭示的新版兒少權法草案涵蓋收出養制度調整、全面納入暴力樣態、兒少保護與脆弱家庭服務整合、安置制度重建、多元照顧模式導入、機構與人員管理機制強化，以及兒少偏差行為的預防與輔導體系建立等，然而至今仍未看見行政院提出具體草案。

兒權盟秘書長林慧華也認為，無論是兒少或第一線工作人員，都無法繼續等待一部一直在研議中的法律，如兒少身心健康問題日益嚴重，皆反應自殺跟自傷的數據上，在現行兒少法上卻僅有在第7條有相關規定，其他則散落在各章節中，其他像是暴力傷害、事故傷害等，也僅有少數條文有相關規定，如何執行、誰來執行，都沒有更明確的標準及內容。希望行政院、立法院能盡快修法，讓台灣的兒少可以有一部跟得上時代的法律，維護他們的生命安全。

安置盟理事長徐瑜舉例，15年前的兒少看的是巧連智，現在看的是抖音跟小紅書，台灣的社會環境、數位環境已經完全不一樣，像是安置盟有許多兒少面臨的特殊教育、特殊處境的議題，也都跟15年前不一樣。一套法規應該是要隨著時代、兒少的需求來修訂，而不是隨著所有悲劇的發生，才來回頭追趕，呼籲行政院、立法院加速修法步調，不要讓孩子再等15年。

團體聲明強調，近年來，無論是校園安全、數位環境風險、心理健康支持或兒少參與權，皆顯示現行制度已出現結構性落差。張祐嘉表示，修法不僅是對個別事件的回應，更應回到整體制度設計，重新檢視現行法制是否足以承接當代兒少的處境，呼籲行政機關儘速提出整合性修法版本，並清楚說明政策方向與時程，過程也應納入兒少與第一線實務工作者意見，使制度設計貼近現場需求。