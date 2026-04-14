快訊

YouTube Premium有多重要？小賈斯汀舞台上放MV 凱蒂佩芮吐槽：我可不想看廣告

清六食堂檢驗報告出爐 腿庫便當等4食品驗出沙門氏桿菌

警犬值勤中「收到全機場廣播」 所有工作人員跟乘客一起為牠慶生：真正國家英雄

聽新聞
0:00 / 0:00

兒少法逾15年未修法 民團抗議行政院拖延顧人怨

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
兒少權法多年未修，行政院遲未推出整合性修法草案，多個兒少與支持團體代表今天到行政院抗議。記者潘俊宏／攝影
兒少權法多年未修，行政院遲未推出整合性修法草案，多個兒少與支持團體代表今天到行政院抗議。記者潘俊宏／攝影

科技與數位快速發展下，兒少面臨的處境越來越複雜，但「兒童及少年福利與權益保障法」迄今逾15年未修法，使得兒少權益保障出現落差。台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣兒童權益聯盟與台北市社會福利聯盟發起40個多民間團體連署，今於行政院前抗議行政怠惰，訴求儘速提出院版修正草案，讓兒少權益不再空談。

台少盟秘書長張祐嘉指出，去年1月，衛福部於立法院公聽會曾就兒少權法修法提出明確規畫，並強調將以「兒童權利公約」（CRC）為核心，進行全面盤點與制度重整，當時揭示的新版兒少權法草案涵蓋收出養制度調整、全面納入暴力樣態、兒少保護與脆弱家庭服務整合、安置制度重建、多元照顧模式導入、機構與人員管理機制強化，以及兒少偏差行為的預防與輔導體系建立等，然而至今仍未看見行政院提出具體草案。

兒權盟秘書長林慧華也認為，無論是兒少或第一線工作人員，都無法繼續等待一部一直在研議中的法律，如兒少身心健康問題日益嚴重，皆反應自殺跟自傷的數據上，在現行兒少法上卻僅有在第7條有相關規定，其他則散落在各章節中，其他像是暴力傷害、事故傷害等，也僅有少數條文有相關規定，如何執行、誰來執行，都沒有更明確的標準及內容。希望行政院、立法院能盡快修法，讓台灣的兒少可以有一部跟得上時代的法律，維護他們的生命安全。

安置盟理事長徐瑜舉例，15年前的兒少看的是巧連智，現在看的是抖音跟小紅書，台灣的社會環境、數位環境已經完全不一樣，像是安置盟有許多兒少面臨的特殊教育、特殊處境的議題，也都跟15年前不一樣。一套法規應該是要隨著時代、兒少的需求來修訂，而不是隨著所有悲劇的發生，才來回頭追趕，呼籲行政院、立法院加速修法步調，不要讓孩子再等15年。

團體聲明強調，近年來，無論是校園安全、數位環境風險、心理健康支持或兒少參與權，皆顯示現行制度已出現結構性落差。張祐嘉表示，修法不僅是對個別事件的回應，更應回到整體制度設計，重新檢視現行法制是否足以承接當代兒少的處境，呼籲行政機關儘速提出整合性修法版本，並清楚說明政策方向與時程，過程也應納入兒少與第一線實務工作者意見，使制度設計貼近現場需求。

立法院 行政院 修法 兒少法

延伸閱讀

實驗教育三法上路逾10年人數增10倍 立院公聽會啟動修法

讀家觀點／孩子你安全嗎？那把保護傘還在嗎？

民團為兒少權益請命 促儘速修《兒少權法》

兒少權法15年未修！民團：難因應新型態網路霸凌、個資外洩

相關新聞

清六食堂檢驗報告出爐 腿庫便當等4食品驗出沙門氏桿菌

新北市清六食堂便當店近日爆發疑似食物中毒案，衛生局自4月6日陸續接獲醫院通報，截至今日累計通報共計173人。衛生局表示，民眾用餐時間集中4日至5日間，經將食品化驗結果，發現公所店及中興店兩家分店的腿庫便當等4件食品驗出沙門氏桿菌。

30多歲男印尼旅遊染麻疹匡列384人 疾管署曝今年感染案例

衛福部疾管署今天公布，我國新增1例境外移入麻疹確診病例，為北部30多歲本國籍男性，這名男性曾在3月中旬前往印尼，返國11天後於4月1日出現結膜炎，陸續出現發燒、咳嗽及紅疹等症狀，就醫通報採檢後確診，疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，目前匡列相關接觸者共384人，預計監測時間至4月21日，而我國今年麻疹累計7例。

長者換照體檢需求爆發 眼科醫師曝白內障患者最多

2026年5月起實施高齡換照新制，新制年齡下修至70歲，預估全台128萬名長者須體檢，通常長輩最擔心關卡是視力檢查，眼科醫師也指，高齡換照最常求助的是白內障問題 ，視線模糊不清，開車時不論對駕駛人或其他用路人都是風險。

高齡駕駛未換照 發生事故恐影響保險理賠

高齡駕駛換照新制即將上路，在緩衝期過後，仍未完成換照，一開始會被認為駕照逾期，不過逾期駕照被扣繳後繼續上路，就會被視為無照駕駛，發生事故時，恐觸及保險的「不保條款」，最後導致求償無門。

想念的地方永遠回不去 皮雕工藝家李宛玲獲英國兩大獎

「工藝之家」彰化縣皮雕藝術家李宛玲的兩件作品，參加英國「未來藝術與設計獎（Future Art & Design Award）」競賽，榮獲白金獎、金獎，有趣的是這兩件作品去年參加國內競賽沒亮麗成績，其中一件甚至落選，顯示國內外藝術評選眼光不同。

兒少法逾15年未修法 民團抗議行政院拖延顧人怨

科技與數位快速發展下，兒少面臨的處境越來越複雜，但「兒童及少年福利與權益保障法」迄今逾15年未修法，使得兒少權益保障出現落差。台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣兒童權益聯盟與台北市社會福利聯盟發起40個多民間團體連署，今於行政院前抗議行政怠惰，訴求儘速提出院版修正草案，讓兒少權益不再空談。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。