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冷氣吹完別直接關！師傅揭多做1步驟可防黴 過來人點頭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期更換家中冷氣時，拆開舊機竟發現內部佈滿黴菌，甚至平常使用時就會飄出異味，讓她當場嚇壞。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近期更換家中冷氣時，拆開舊機竟發現內部佈滿黴菌，甚至平常使用時就會飄出異味，讓她當場嚇壞。示意圖／Ingimage

冷氣關機方式錯了，可能會養出一堆黴菌！一名女網友分享，近期更換家中冷氣時，拆開舊機竟發現內部佈滿黴菌，甚至平常使用時就會飄出異味，讓她當場嚇壞。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，安裝師傅提醒，許多人使用冷氣後直接關機，其實會讓冷凝水殘留在機體內，再加上灰塵累積，久而久之就會變成黴菌的培養皿。

這名女網友透露，師傅建議冷氣關機前，應啟用「防黴」或「送風」功能，讓機體內部保持乾燥，而部分新型冷氣具備自動防黴機制，關機後會持續送風約20分鐘，降低濕氣殘留；若是較舊款機型，也可以手動切換送風模式約15分鐘，再關閉電源，效果是一樣的。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，指出「其實防黴時效性太短作用不大，不如關機前送風一小時來的實在」、「送風1-2小時就可以了」、「關機前可以手動轉送風吹15分鐘以上，同時加開除濕機，不然送風期間室內濕度會到60%以上」、「記得配合除濕機，因為濕氣會被吹出來，你室內又會變潮濕了」、「我都關機後，設定送風一小時」。

此外，清洗冷氣的業者，也曾在Threads分享，若家中冷氣遙控器沒有「機體防黴」按鈕，記得在關冷氣前開送風30分鐘，讓冷氣裡面的水氣蒸發一些，冷氣比較不會發黴。

夏季天氣炎熱，不少人都會開冷氣來消暑。本站曾報導，一名女網友分享，家中的冷氣機遙控器，可以立在底座然後放在桌上，完全不需要釘在牆上，看起來彷彿就像是無線電話插在充電座上的樣子，讓她直呼「第一次知道可以這樣放」。

對此，不少網友都大讚長知識，紛紛回應「抱歉…活了32年第一次學到這個生活小常識」、「我真的會為了這個遙控器，換跟妳一樣的冷氣喔」、「跟妳一樣的遙控，本來也想要試試看」、「我們家都這樣放欸」、「我以為很多人知道欸，我之前就會這樣塞了，好像之前就看過影片還是什麼的」、「買日立第5年了，謝謝妳告訴我」、「我也是最近淘汰舊冷氣才知道…因為之前安裝人員都把架子固定在牆壁上」、「天兒！我以為這是廢物，還把它丟了」。

冷氣 除濕機 黴菌

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