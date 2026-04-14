勞動連假國道首日最塞「車流多1.2倍」好走時段曝光

勞動節今年首次成為全國放假日及連假，交通部高公局預估，5月1日天交通量上看平常的1.2倍，另也參考歷年相似特性連假，預期連假首2日為南向尖峰日，車流集中於上午時段，連假末2日為北向尖峰日，車流集中於下午時段，並建議行駛國5者連假首2日早上5時或下午5時出發，後2日早上9時前出發。

高公局預估勞動節連假首日交通量最大，上看115百萬車公里，為平日的1.2倍，南下車流更是平常1.3倍，連假最後一天北上交通量也上看平日1.3倍。

高公局表示，勞動節今年首次成為全國放假日及連假，高公局參考歷年相似特性連假，預期連假首2日為南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末2日為北向尖峰日，車流集中於下午時段，假期間出遊人潮大增，國道易有壅塞情形，呼籲用路人可多利用國道客運、台鐵及高鐵等大眾運輸工具。

高公局指出，若仍有自行開車需求，可參考以下國道好走時段避開壅塞：

一、5月1及2日南向：

(一)西部國道建議早上6時前或中午12時後出發。

(二)國道5號建議早上5時前或下午5時後出發。

二、5月2及3日北向：

(一)西部國道南部地區建議9時前出發，中部地區建議12時前出發。

(二)國道5號建議早上9時前出發。

另外，為分散尖峰車流，高公局表示，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0-5時暫停收費等措施。自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App查詢即時路況，以彈性調整出發時間與行車路線。