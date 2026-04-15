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托盟肯定兒托法三讀 憂外傭新制影響托育品質

中央社／ 台北14日電

立法院會今天三讀通過兒童托育服務法，明定托育相關人員虐兒等最高罰60萬元。托盟表示，高度肯定此法的制訂，但擔憂外傭新制影響托育品質，籲唯有擴充公托量能才能回應需求。

立法院會今天三讀通過兒童托育服務法，明定若托育相關人員有身心虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處新台幣60萬元罰鍰；「監管雲」部分，要求托育機構應裝設監視錄影設備，影像至少保留30天，並應上傳至主管機關建置的系統儲存。

托育及就業政策催生聯盟今天發布聲明指出，兒童托育服務法三讀，象徵台灣嬰幼兒托育制度邁入全新里程碑，更清楚宣示照顧不再只是家庭的事，而是國家必須共同承擔的責任。

托盟表示，兒童托育服務法三讀通過，是國家支持育兒家庭更具體的承諾與責任承擔，高度肯定此法的制訂，因為唯有健全托育制度，才能真正支持雙薪育兒家庭，穩定就業、安心育兒，實質促進「雙就業、雙照顧」的性別平等家庭模式。

不過，托盟也說，4月上路的放寬外籍幫傭聘僱政策，恐為新制成效帶來變數，雖然政府表示「家庭幫傭非取代托育服務」，此舉仍可能削弱政府持續充實本國專業托育人力與改善勞動條件的決心，進而影響整體托育服務品質。

托盟表示，各項育兒及家庭政策規劃，應具有一致性與整體規劃，避免用意完全相反的政策工具「互相打架」，形成四不像的育兒國家制度；未來相關政策推動，仍應以「擴充公共托育量能、落實管理機制、提升服務品質、穩定專業人力」為核心目標，才能真正回應家庭需求，確保制度健全發展。

托盟強調，後續仍會持續監督制度是否落實、資源是否到位，確保各項政策朝向一致目標前進，期能持續營造友善生養環境，保障台灣育兒家庭。

托育 兒童托育服務法

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