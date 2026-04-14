快訊

白沙屯媽祖鑾轎輕觸病童 小手貼著轎5分鐘融化香燈腳的心

美軍啟動封鎖伊朗港口 五QA看懂怎麼封鎖、能逼伊朗就範嗎？

黃國昌指多次要金錢補償 李貞秀嗆一派胡言：快公布音檔

聽新聞
0:00 / 0:00

以為只是老花？6旬婦視線模糊、直線變歪 青光眼悄奪走視力

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，視力模糊可能不只是用眼疲勞 ，暗藏白內障、青光眼等疾病警訊；示意圖。圖／123RF
醫師提醒，視力模糊可能不只是用眼疲勞 ，暗藏白內障、青光眼等疾病警訊；示意圖。圖／123RF

一名65歲女性，近半年來看東西總覺得「霧裡看花」，原以為是老花加重或白內障，自行重新配眼鏡，但視力卻始終未見改善。就醫後才發現眼壓明顯升高，視野邊緣已出現缺損，確診為青光眼合併白內障，及時治療才避免視力繼續喪失。

亞東紀念醫院眼科部專任主治醫師朱怡靜表示，視力模糊看不清楚千萬別大意，許多長者將視力模糊視為正常老化現象，卻忽略青光眼這項「視神經的無聲殺手」。由於青光眼早期多無明顯症狀，當視力出現異常時，視神經往往已是不可逆的損傷。

青光眼是全球致盲的第二大主因，根據健保最新統計，全台患者已突破52.5萬人，因現代人長時間使用3C產品，青光眼有年輕化趨勢。除了重度使用手機、平板以及關燈滑手機等習慣，高度近視（超過500度）亦是最大風險因子，即使眼壓正常，也可能因視神經脆弱導致視野缺損。

亞東紀念醫院眼科部青光眼科主任張珮瑤指出，白內障和青光眼都是好發於老年人的眼疾，兩者之間關係密切，當白內障過度成熟、水晶體腫脹時，可能阻礙房水正常循環，進而誘發急性青光眼。罹患白內障很容易誘發青光眼，建議民眾定期接受眼壓與眼底檢查，及早發現、及早治療。

青光眼治療以「控制眼壓」為核心，初期首選藥物治療，若效果不佳或有副作用，可選擇微創青光眼引流手術，其具傷口小、恢復快等優勢。張珮瑤說，青光眼是持續惡化且無法治癒、回復的視神經疾病，致病成因複雜，應依據病況量身打造個人化療程，為視神經建立多層防護。

隨著高齡化社會加劇與數位3C產品的普及，視力退化成為現代人不可忽視的健康議題。張珮瑤提醒，視覺障礙不僅影響日常生活品質，更與長照需求及長者跌倒風險密切相關；研究顯示，視覺受損長者的跌倒風險可較一般人高出兩倍以上。

朱怡靜強調，40歲以上民眾每年一次完整眼科檢查，有家族史、高眼壓、高度近視的高風險族群，應每6個月檢查一次。另外，紫外線會加速眼睛老化及視神經損傷，外出應戴帽、太陽眼鏡，做好防曬措施。日常落實均衡飲食，多吃深綠色蔬菜與橘黃色蔬果，保護視神經並維持眼壓穩定。

白內障 視力 青光眼 老花

延伸閱讀

年輕上班族久坐腿麻痠痛要當心 醫：恐非單純疲勞

腦出血症狀別輕忽！網友熱議六大警訊及時救命

相關新聞

食品加當歸、黃耆等73項藥材 衛福部修法超量視為藥品

民眾常用中藥材入菜，業者也常使用中藥相關成分做為保健錠劑、膠囊原料，衛福部中醫藥司過去納入37項「藥食兩用」中藥材成分，為強化民眾使用中藥安全性，今進一步預告，將中藥材分為第一類具傳統食用用途者，及第二類食用時需注意安全性者二類藥材，後者列出73項，相關產品若使用這類中藥材比率超過5成，就必須視為藥品管理。

高齡換照新制5月上路 專家：認知功能測試、重做安駕訓練才是重點

高齡駕駛車禍事故社會關注，中央下修換照年齡至70歲即將在5月上路，新北估有7萬名長者受影響。台北區監理所今在新北道安會報報告指出，除持續寄發通知單，也對有發生違規或遇行車事故長者寄發換照與關懷，提醒留意駕駛反應及身體機能。道安顧問認為，換照年齡下修卻沒做認知功能測試，與社會期待不符，也有顧問認為，如何把長者找回來做安全駕駛訓練才是重點。

今熱爆飆36度高溫、明北部變天 吳德榮：強颱辛樂克為37年來最強4月颱

金門及馬祖今晨有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定，金、馬易有霧，各地白天熱如夏，需注意防囇，多喝水。

海寧查氏家族珍藏首現拍場 金庸家書談媒體之道：拒介入兩岸人權議題

香港邦瀚斯拍賣公司4月底推出「海寧查氏家族珍藏」專場。拍品包括一封金庸寫給堂哥查良鑑的信，拒絕時任中國人權協會理事長的查良鑑對其所辦「明報」的要求。金庸在信中表明經營「明報」的立場：「無論個人或報社，可對國事報道及評論，但絕不直接介入參與，以堅守報紙公正客觀之立場。」並提到「目前人權運動與政治關係密不可分，台灣方面之人權運動，更與大陸政策頗有扞格」，展現媒體人的風骨。

桃機到高鐵公定價800元？他喊太扯 計程車司機搖頭：搭錯車了

許多民眾因攜帶大件行李，從桃園機場到桃園高鐵站這段路程會選擇搭乘計程車。一名網友發文，稱現在從桃機坐計程車到桃園高鐵站竟要價800元，直呼「超扯」，對此，有一位排班司機回應，跳錶的價格約380元而已，他恐怕是遇到違規的白牌計程車了。

他2個月狂刷1500張發票10張中獎 手法曝光！太異常被抓包、獎金遭追回...不服提訴願也沒用

近期有民眾短短2個月內，透過手機條碼蒐集超過1500張小額雲端發票，並兌領其中10張中獎發票，合計領取約4900元獎金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。