以為只是老花？6旬婦視線模糊、直線變歪 青光眼悄奪走視力

一名65歲女性，近半年來看東西總覺得「霧裡看花」，原以為是老花加重或白內障，自行重新配眼鏡，但視力卻始終未見改善。就醫後才發現眼壓明顯升高，視野邊緣已出現缺損，確診為青光眼合併白內障，及時治療才避免視力繼續喪失。

亞東紀念醫院眼科部專任主治醫師朱怡靜表示，視力模糊看不清楚千萬別大意，許多長者將視力模糊視為正常老化現象，卻忽略青光眼這項「視神經的無聲殺手」。由於青光眼早期多無明顯症狀，當視力出現異常時，視神經往往已是不可逆的損傷。

青光眼是全球致盲的第二大主因，根據健保最新統計，全台患者已突破52.5萬人，因現代人長時間使用3C產品，青光眼有年輕化趨勢。除了重度使用手機、平板以及關燈滑手機等習慣，高度近視（超過500度）亦是最大風險因子，即使眼壓正常，也可能因視神經脆弱導致視野缺損。

亞東紀念醫院眼科部青光眼科主任張珮瑤指出，白內障和青光眼都是好發於老年人的眼疾，兩者之間關係密切，當白內障過度成熟、水晶體腫脹時，可能阻礙房水正常循環，進而誘發急性青光眼。罹患白內障很容易誘發青光眼，建議民眾定期接受眼壓與眼底檢查，及早發現、及早治療。

青光眼治療以「控制眼壓」為核心，初期首選藥物治療，若效果不佳或有副作用，可選擇微創青光眼引流手術，其具傷口小、恢復快等優勢。張珮瑤說，青光眼是持續惡化且無法治癒、回復的視神經疾病，致病成因複雜，應依據病況量身打造個人化療程，為視神經建立多層防護。

隨著高齡化社會加劇與數位3C產品的普及，視力退化成為現代人不可忽視的健康議題。張珮瑤提醒，視覺障礙不僅影響日常生活品質，更與長照需求及長者跌倒風險密切相關；研究顯示，視覺受損長者的跌倒風險可較一般人高出兩倍以上。

朱怡靜強調，40歲以上民眾每年一次完整眼科檢查，有家族史、高眼壓、高度近視的高風險族群，應每6個月檢查一次。另外，紫外線會加速眼睛老化及視神經損傷，外出應戴帽、太陽眼鏡，做好防曬措施。日常落實均衡飲食，多吃深綠色蔬菜與橘黃色蔬果，保護視神經並維持眼壓穩定。