夏天被蚊子叮不停！她用1「驅蚊神器」超有感 過來人大推：直接消失

夏天最怕蚊子狂叮，一名網友分享，自己首次使用「液體電蚊香」後，驅蚊效果超有感，開啟沒多久蚊子就明顯減少，讓他直呼「終於不用被叮了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，原本對液體電蚊香沒有太大期待，沒想到實際使用後效果出乎意料，不僅蚊子變少，整體環境也變得舒適許多，讓她直呼「原來這那麼好用，蚊子總算沒了」。

貼文一出後，不少網友都表示「超有效，但一定要買無味」、「我都買無味，超好用，大推」、「超級好用，租屋處莫名奇妙多了好多蚊子，買了之後直接消失不見」、「這幾天蚊子開始出現了，我都是靠它才能安心睡」、「這夏天超好用，還有出兒童專用超讚」、「我家有兒童與毛小孩，使用時會在睡前先開啟，並關閉房門，但窗戶保持開啟通風」、「房間必用，真的會看到蚊子死在地上，我是買無味佳兒護專用」、「當兵時候如果沒這個根本沒辦法睡覺」。

不過，也有網友回應「開這個千萬不能有寵物在，長期下來寵物會中毒」、「計時功能很容易壞」、「如果你是每天整晚都在用、而且有點擔心，最重要的是看你那款產品的標示，有些品牌會寫注意事項」。

事實上，隨著天氣回溫，蚊子也開始出現，許多民眾習慣使用蚊香來換取一夜好眠。本站曾報導，環境部曾解釋，常見蚊香有液體電蚊香、卷式蚊香2種，主要成分多為除蟲菊精類，效果取決於使用環境的「通風程度」與「密閉與否」。

環境部也提醒，當人畜要進入房間前，必須先關閉液體電蚊香或熄滅卷式蚊香後，並開啟門窗，讓屋內空氣對流、藥劑消散後再進入，而蚊香常見有效成分為合成除蟲菊類，對水生生物具毒性，家中有魚缸、池塘者應避免使用，或加以隔離。