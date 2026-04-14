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30歲OL辦公室久坐小腿變腫 中醫師：恐非坐姿 體質失衡與壓力導致

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
初鳴堂中醫診所中醫師陳欣如說，女性經前症候群包括頭痛暈、腰痠、胸部脹、惡心、腹瀉、下肢水腫等，建議遠離經前症候群，生活習慣應保持吃好、睡好、心情好及動態生活。本報資料照片
初鳴堂中醫診所中醫師陳欣如說，女性經前症候群包括頭痛暈、腰痠、胸部脹、惡心、腹瀉、下肢水腫等，建議遠離經前症候群，生活習慣應保持吃好、睡好、心情好及動態生活。本報資料照片

一名30歲女性，平常工作久坐，又沒有運動習慣，長期覺得腳腫循環不良，尤其是經期之前小腿腫厲害，西醫婦科檢查正常。她至中醫門診看診，診斷為經前水腫，屬於經前症候群的一種，雖然不會直接影響生活，但是因小腿繃緊影響外觀，也影響生活品質。初鳴堂中醫診所中醫師陳欣如說，女性平時應注意月經是否平順，作為觀察荷爾蒙的健康指標。

陳欣如表示，女性身心健康，常表現在月經較為順暢，如月經約21至35天規律來潮，每次月經來約5至7天，且沒有經前症候群，包括頭痛暈、腰痠、胸部脹、惡心、腹瀉、下肢水腫等，也沒有經痛及排卵疼痛、沒有持續不斷的白帶等。在月經周期中，因經歷荷爾蒙變動，在排卵期後約14天左右，體內黃體素跟雌激素同時下降，此時黃體素下降較多，有的女性在此時會出現經前症候群。

陳欣如指出，經前水腫與水道通條有關，「五臟」皆與與水液代謝有關，影響的範圍很廣，擴及全身。身體是一台精密的儀器，水腫代表的是濕氣累積在組織間液，而沒有從大便、小便、流汗及呼吸排出。

而經常容易水腫的可能原因有「脾虛」、「血虛」的體質，或是長期飲食習慣使「脾胃生濕，氣血運行不良」，加上長期過高壓的生活導致「心神不寧」睡眠不安，情緒不佳，且沒有運動習慣造成的「肝鬱氣滯」心情無法舒展及體力衰弱，各種原因加總而形成水腫。另，小腿水腫原因，還包括心血管疾病、肝臟疾病、白蛋白低下、腎臟病、甲狀腺低下等，建議應先查明原因。

若要消除小腿水腫，陳欣如說建議，可以採用食療方式，如冬瓜蓮藕薑絲湯，因冬瓜清熱利水、消腫解暑，蓮藕收斂止血、活血化瘀，生薑為發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳。或是薏苡仁山藥菌菇湯，因薏苡仁利水滲濕、健脾、除痺、清熱排膿、山藥可以補脾肺腎、益氣養陰、固精止帶，而菌菇為改善免疫、水溶性纖維改善腸胃、心血管、穩定血糖，但女性經期及懷孕請勿服用薏苡仁。

另，若要遠離經前症候群，陳欣如提醒，生活習慣應保持吃好、睡好、心情好及動態生活，包括充足飲水，每天喝水量為體重乘30，如60公斤體重成人，一天喝水1800CC，飲食應保持均衡及新鮮，避免生冷及加工食品、避免重鹹、醬料、含糖飲料，且避免久坐、久站超過1小時。

若須久站久坐可進行踮腳運動，使小腿肌肉收縮，每日應多走路、散步至少30分鐘，飯後應散步10至15分鐘，規律運動習慣至微出汗，每周150分鐘。

中醫

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