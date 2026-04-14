泰國蘆筍農藥超標「半年累積6批」 食藥署提升邊境抽驗比率為2至5成

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規範品項共10項，其中2批為業者從泰國進口的蘆筍，因農藥超標共730公斤需退運或銷毀。食藥署統計，近半年由泰國來台的綠蘆筍，不合格批數累積達7批，自2月3日起已對泰國綠蘆筍加強抽批查驗；本次不合格品項中，另有一批義大利乾酪大腸桿菌超標，在邊境遭攔截，已要求退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，2批由輸入業者「京典事業有限公司」報驗的泰國蘆筍，檢出殘留農藥普拔克0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑普拔克以檢測方法的定量極限0.01ppm為法規容許值，這2批泰國的蘆筍必須退運或銷毀，且食藥署針對「京典事業有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比率為100%。

食藥署統計，114年10月6日至115年4月6日止，共半年內受理泰國的綠蘆筍，報驗批數共1057批，檢驗不合格6批，不合格率0.6%，劉芳銘說，這6批違規蘆筍，檢驗不合格原因均為「農藥殘留不合格」，為此，食藥署從115年2月3日起至115年5月13日止，在邊境調升抽驗比率，針對泰國的綠蘆筍採加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

輸入業者「河洛企業股份有限公司」報驗的義大利乾酪，每公克檢出大腸桿菌最確數介於23至93，劉芳銘說，依「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類的檢驗結果判定，僅允許5個樣品中不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數10到100之間，且不得有任何一個樣品的檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數100，這批義大利的乾酪必須退運或銷毀。

劉芳銘說，食藥署針對「河洛企業股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。