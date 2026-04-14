快訊

LINE Pay刷起來！全台51處商圈、夜市消費享最高10%折扣 規則一次看

非典工作愈來愈受青睞？逾九成不想轉正職 專家揭2原因

美聯社：美伊最快16日重啟談判！巴基斯坦未必續辦 可能改在這國

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國蘆筍農藥超標「半年累積6批」 食藥署提升邊境抽驗比率為2至5成

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規範品項共10項，其中2批為業者從泰國進口的蘆筍，因農藥超標共730公斤需退運或銷毀。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規範品項共10項，其中2批為業者從泰國進口的蘆筍，因農藥超標共730公斤需退運或銷毀。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規範品項共10項，其中2批為業者從泰國進口的蘆筍，因農藥超標共730公斤需退運或銷毀。食藥署統計，近半年由泰國來台的綠蘆筍，不合格批數累積達7批，自2月3日起已對泰國綠蘆筍加強抽批查驗；本次不合格品項中，另有一批義大利乾酪大腸桿菌超標，在邊境遭攔截，已要求退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，2批由輸入業者「京典事業有限公司」報驗的泰國蘆筍，檢出殘留農藥普拔克0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑普拔克以檢測方法的定量極限0.01ppm為法規容許值，這2批泰國的蘆筍必須退運或銷毀，且食藥署針對「京典事業有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比率為100%。

食藥署統計，114年10月6日至115年4月6日止，共半年內受理泰國的綠蘆筍，報驗批數共1057批，檢驗不合格6批，不合格率0.6%，劉芳銘說，這6批違規蘆筍，檢驗不合格原因均為「農藥殘留不合格」，為此，食藥署從115年2月3日起至115年5月13日止，在邊境調升抽驗比率，針對泰國的綠蘆筍採加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

輸入業者「河洛企業股份有限公司」報驗的義大利乾酪，每公克檢出大腸桿菌最確數介於23至93，劉芳銘說，依「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類的檢驗結果判定，僅允許5個樣品中不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數10到100之間，且不得有任何一個樣品的檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數100，這批義大利的乾酪必須退運或銷毀。

劉芳銘說，食藥署針對「河洛企業股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

義大利 食藥署 農藥殘留

延伸閱讀

衛福部預告中藥食品新制 當歸、黃耆等73項藥材含量逾5成視為藥品管理

影／消基會抽驗15件兒童益生菌皆合格 3件驗出微量塑化劑

糖、納、脂肪超標就「紅標」 食品標示「紅黃綠」新制最快下半年上路

懶人包／寵物用藥新制7月上路今拍版？直播網址、各界意見看這裡

相關新聞

食品加當歸、黃耆等73項藥材 衛福部修法超量視為藥品

民眾常用中藥材入菜，業者也常使用中藥相關成分做為保健錠劑、膠囊原料，衛福部中醫藥司過去納入37項「藥食兩用」中藥材成分，為強化民眾使用中藥安全性，今進一步預告，將中藥材分為第一類具傳統食用用途者，及第二類食用時需注意安全性者二類藥材，後者列出73項，相關產品若使用這類中藥材比率超過5成，就必須視為藥品管理。

高齡換照新制5月上路 專家：認知功能測試、重做安駕訓練才是重點

高齡駕駛車禍事故社會關注，中央下修換照年齡至70歲即將在5月上路，新北估有7萬名長者受影響。台北區監理所今在新北道安會報報告指出，除持續寄發通知單，也對有發生違規或遇行車事故長者寄發換照與關懷，提醒留意駕駛反應及身體機能。道安顧問認為，換照年齡下修卻沒做認知功能測試，與社會期待不符，也有顧問認為，如何把長者找回來做安全駕駛訓練才是重點。

今熱爆飆36度高溫、明北部變天 吳德榮：強颱辛樂克為37年來最強4月颱

金門及馬祖今晨有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定，金、馬易有霧，各地白天熱如夏，需注意防囇，多喝水。

海寧查氏家族珍藏首現拍場 金庸家書談媒體之道：拒介入兩岸人權議題

香港邦瀚斯拍賣公司4月底推出「海寧查氏家族珍藏」專場。拍品包括一封金庸寫給堂哥查良鑑的信，拒絕時任中國人權協會理事長的查良鑑對其所辦「明報」的要求。金庸在信中表明經營「明報」的立場：「無論個人或報社，可對國事報道及評論，但絕不直接介入參與，以堅守報紙公正客觀之立場。」並提到「目前人權運動與政治關係密不可分，台灣方面之人權運動，更與大陸政策頗有扞格」，展現媒體人的風骨。

桃機到高鐵公定價800元？他喊太扯 計程車司機搖頭：搭錯車了

許多民眾因攜帶大件行李，從桃園機場到桃園高鐵站這段路程會選擇搭乘計程車。一名網友發文，稱現在從桃機坐計程車到桃園高鐵站竟要價800元，直呼「超扯」，對此，有一位排班司機回應，跳錶的價格約380元而已，他恐怕是遇到違規的白牌計程車了。

他2個月狂刷1500張發票10張中獎 手法曝光！太異常被抓包、獎金遭追回...不服提訴願也沒用

近期有民眾短短2個月內，透過手機條碼蒐集超過1500張小額雲端發票，並兌領其中10張中獎發票，合計領取約4900元獎金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。