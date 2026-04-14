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夜裡多夢、早起眼腫手腳冰冷 中醫：可能易胖體質徵兆

中央社／ 台北14日電

夜裡多夢失眠、早起常發現自己眼瞼微腫、平時總手腳冰冷，看在中醫眼裡，這些可能都是易胖體質徵兆，只要代謝逐步恢復正常，仍有機會慢慢形成較不易囤積脂肪的易瘦體質。

春天氣溫逐漸回暖，不少民眾開始為冬季累積的體脂肪感到困擾，夏天前拚瘦一圈，除了飲食控制與運動減重，也有人轉向中醫門診尋求體質調理。開業中醫診所院長章晉瑋近日透過新聞稿表示，中醫減重核心是透過調整臟腑平衡與代謝功能，讓身體恢復自然燃脂能力。

中醫看待肥胖不僅是熱量攝取與消耗，也會從氣血運行與臟腑功能失衡來觀察，常與脾、腎、肝臟運作有關，章晉瑋進一步解釋，若脾胃運化功能不足，水濕容易堆積；腎陽不足可能導致代謝低下；肝氣鬱結則可能影響情緒與飲食習慣，形成壓力型肥胖。

章晉瑋表示，臨床常見肥胖體質可分為3類，第1類為脾虛濕阻型，症狀有肌肉鬆軟、晨起時眼瞼微腫；第2類是肝鬱氣滯型，常見焦慮易怒、多疑，常有失眠多夢，或咽喉異物感；第3類則為腎陽虛型，常見手腳冰冷，腰或膝蓋無力，男性性功能減退，女性宮寒痛經。

章晉瑋說，脾虛濕阻型患者治療以健脾化濕為核心，中藥常依個別情況選用參苓白術散、平胃散合二陳湯等方劑加減，並透過足三里、中脘、三陰交等穴位針灸，協助改善脾胃運化與水濕堆積問題。

章晉瑋表示，若屬肝鬱氣滯型，治療著重疏肝理氣，常以加味逍遙散或柴胡疏肝散為基礎方，搭配太衝、期門等穴位調節氣機，改善壓力型肥胖或情緒性進食。至於腎陽虛型體質，則以溫補腎陽為主，中藥多以八味地黃丸或真武湯加減，透過腎俞、命門、關元等穴位針灸或艾灸調理。

章晉瑋指出，透過中藥與針灸逐步調整臟腑運作與氣血循環，讓身體代謝功能恢復穩定，是形成較不易囤積脂肪體質的一大關鍵。減重速度因人而異，每週減少1至2公斤較為理想，不應追求極致的速效，同時搭配運動與飲食調整，才能維持長期效果。

章晉瑋建議，若能在春季開始調理體質，讓身體代謝逐步恢復，到了夏天自然更容易維持理想體態。中醫減重仍須由合格中醫師評估體質並施行治療，避免自行購買不明中藥或網路產品，以免產生過敏或藥物交互作用。

章晉瑋提醒，孕婦、哺乳期女性，及患有嚴重心臟疾病或糖尿病者，在接受相關療程前應主動告知病史並接受完整評估；若有凝血功能異常、蟹足腫體質或正在服用抗凝血藥物者，在考慮埋線療程前也應事先告知醫師。

中藥 減重 肥胖

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