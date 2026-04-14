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高齡換照新制5月上路 專家：認知功能測試、重做安駕訓練才是重點

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天主持道安會報。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天主持道安會報。記者葉德正／攝影

高齡駕駛車禍事故社會關注，中央下修換照年齡至70歲即將在5月上路，新北估有7萬名長者受影響。台北區監理所今在新北道安會報報告指出，除持續寄發通知單，也對有發生違規或遇行車事故長者寄發換照與關懷，提醒留意駕駛反應及身體機能。道安顧問認為，換照年齡下修卻沒做認知功能測試，與社會期待不符，也有顧問認為，如何把長者找回來做安全駕駛訓練才是重點。

台北區監理所交通安全科長張世融在今天道安會報專案報告指出，在2017年即已推動75歲以上高齡換照制度，主要針對體格檢查與認知功能測驗；新制下修至滿70歲，有體格檢查、安全教育課程與危險感知體驗，駕照效期核發至75歲，且有2年緩衝期。

為強化宣導，台北區監理所自今年1月起，針對有發生違規或遇行車事故長者寄發換照與關懷通知單，提醒民眾多加留意駕駛反應及身體機能。

監理所也持續推動駕照繳回，除填寫申請書辦理自願註銷，也可自行上網或委託家人、朋友於監理服務網線上辦理駕照自願註銷，統計自2017年起累計至今年2月為止，新北市高齡駕照整體辦理率達97.41％，自願繳回人數約占整體辦理人數18.81%。

張世融表示，監理所也透過不定期辦理高齡一站式換照服務及偏鄉服務，對於不需要再使用駕照民眾，也會引導民眾填寫自願繳回註銷申請書；並與長照中心及榮民之家配合，張貼文宣於公告欄及會客室等處，提供年滿75歲無須使用駕照的民眾及其家屬自願繳回駕照管道。

台北區監理所也打造多功能交通安全教育園區，規畫14項戶外體驗區，透過一比一真實道路情境，提供校園與高齡者參訪。

侯友宜指出，衛生局持續盤點體檢及認知功能測驗量能因應未來需求，也結合偏鄉地區需求，於石碇區、坪林區等地規畫每半年辦理1次高齡一站式換照服務，同時透過社區關懷據點辦理交通安全宣導與駕駛模擬訓練，協助高齡者進行自我評估，並鼓勵不適合駕駛者自願繳回駕照，不過他坦言，要2年內完成，確實需要全力以赴。

道安顧問邱裕鈞表示，此次制度年齡下修，但檢測範圍卻也有不同，70歲後身體機能變化差異性大，政策目的是更早辨識不適合駕駛者，但未納入完整認知功能測驗，與外界預期不同。

道安顧問陳學台則認為，偏鄉地區大眾運輸不足，長者仍高度依賴機車，過去高齡交通安全政策多偏重宣導教育，應加強實際駕駛技能訓練，針對70歲以上族群提供再教育課程，甚至採全額補助方式，鼓勵高齡者回訓。

道安顧問程玉傑則說，高齡換照符合社會期待，但若強調「自動繳回」容易讓高齡者產生負面觀感，甚至被解讀為自廢武功，可透過過期失效方式，長者接受度會比較高。

邱裕鈞也提到，台北區監理所推動交通安全教育園區，除了作為戶外教學場地，而應朝制度化發展，甚至參考日本經驗納入課綱，讓交通安全教育更系統性納入，才能發揮長期效果。

車禍 高齡駕駛 新北

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